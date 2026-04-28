Liko kelios dienos: gyventojams – priminimas dėl paraiškų kompensacijoms gauti

„Pažeidžiami šalies gyventojai gauna ir gaus būsto šildymo išlaidų kompensaciją, taigi gali jaustis finansiškai saugūs. Liko kelios dienos iki šildymo sezono pabaigos, todėl nespėjusius arba pavėlavusius raginu kreiptis ir pasinaudoti šia pagalba“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Jei kreipiamasi pasibaigus šildymo sezonui (pavyzdžiui, gegužės mėnesį), kompensacija skiriama ne daugiau kaip už 2 praėjusius mėnesius.
Prognozuojama, kad 2026 m. būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijoms teikti prireiks apie 80 mln. Eur, kompensacijas gaus apie 190 tūkst. asmenų (gavėjų skaičius, palyginti su 2025 m. išaugs apie 38 proc.).
2025 m. būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijas vidutiniškai per mėnesį gavo apie 138 tūkst. asmenų, išlaidos kompensacijoms mokėti sudarė apie 59 mln. Eur.
2026 m. sausio-kovo mėn., palyginti su 2025 m. tuo pačiu laikotarpiu, pateikta apie 8 tūkst. prašymų daugiau (2026 m. sausio-kovo mėn. – apie 125 tūkst., 2025 m. sausio-kovo mėn. – apie 117 tūkst. prašymų, besikreipiančiųjų skaičius išaugo apie 7 proc.).
2026 m. SADM biudžete piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams užtikrinti (būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijoms teikti ir (ar) socialinei pašalpai mokėti) papildomai numatyta 48,4 mln. Eur. Taigi savivaldybėms, kurioms nepakaks skirtų lėšų šiai paramai teikti vykdant savarankiškąją funkciją, bus skiriamas papildomas finansavimas piniginei socialinei paramai teikti.
Kaip apskaičiuojama kompensacija?
Skiriant būsto šildymo išlaidų kompensaciją veikia universalus principas, – nepriklausomai nuo šilumos kainų augimo, nepasiturinčių gyventojų išlaidos už būsto šildymą negali viršyti dešimtadalio jų pajamų.
Apskaičiuojant būsto šildymo išlaidų kompensaciją, iš gaunamų pajamų „į rankas“ per mėnesį šeimai atimamas valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis, padaugintas iš šeimos narių skaičiaus – po 2 VRP dydžius kiekvienam šeimos nariui (nuo 2026 m. sausio 1 d. – 466 Eur), o iš vieno gyvenančio asmens gaunamų pajamų per mėnesį atimama 3 VRP dydžiai (nuo 2026 m. sausio 1 d. – 699 Eur).
Į gaunamas pajamas neįskaičiuojama išmoka vaikui (vaiko pinigai), dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.). Tai reiškia, kad kompensacija apskaičiuojama žmonėms palankesnėmis sąlygomis – nuo mažesnės gaunamų pajamų sumos.
Kur kreiptis?
Dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimo galima kreiptis elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt arba tiesiogiai atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę.
Gyventojai, norėdami sužinoti, ar jiems priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos dydį, gali pasinaudoti www.spis.lt esančia būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)
