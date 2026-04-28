Savarankiškai dirbantiems – žinia apie įmokas „Sodrai“

Kam tai aktualu
Deklaruoti pajamas ir sumokėti įmokas „Sodrai“ turi žmonės, kurie 2025 metais dirbo savarankiškai, pavyzdžiui, vykdė individualią veiklą su pažyma, buvo mažųjų bendrijų ar ūkinių bendrijų nariai, individualių įmonių savininkai bei ūkininkai, kurių ūkio ekonominis dydis viršija 4 EDV.
Kaip sužinoti, kiek mokėti
Susiję straipsniai
„Sodra“ asmeniškai informuoja savarankiškai dirbančius asmenis, kiek ir kokių įmokų jie turi sumokėti po deklaravimo.
Deklaravus pajamas, žinutės su informacija apie mokėtinas įmokas siunčiamos į savarankiškai dirbančių žmonių asmenines „Sodros“ paskyras. Žinutėje pateikiama:
- Mokėtina suma – nuo deklaruotų apmokestinamųjų pajamų mokėtina VSD ir PSD įmokų suma;
- Likutis – įvertinus anksčiau sumokėtas sumas likusi sumokėti VSD ir PSD įmokų suma;
- Mokėjimo terminas – 2026 m. gegužės 4 d.;
- Mokėjimo rekvizitai ir svarbūs duomenys, pavyzdžiui, įmokos kodas;
- Informacija apie galimybę atidėti įmokų mokėjimą, jei susidaro įsiskolinimas.
Pajamas deklaravę gyventojai savo įmokų „Sodrai“ dydį taip pat gali sužinoti prisijungę prie asmeninės paskyros ir patikrinę skiltį „Įmokos“. Paskyrose savarankiškai dirbantys žmonės ras ir daugiau svarbios informacijos apie įmokų mokėjimą bei kitas „Sodros“ paslaugas.
Kaip sumokėti įmokas
Įmokas „Sodrai“ galima sumokėti keliais patogiais būdais. Gyventojai tai gali padaryti asmeninių paskyrų „Įmokų“ skiltyje pasirinkę funkciją „Mokėti“, taip pat atlikdami banko pavedimą į vieną iš „Sodros“ surenkamųjų sąskaitų. Įmokas galima sumokėti ir grynaisiais pinigais „Lietuvos pašto“ skyriuose ir „Perlo“ terminaluose kai kuriose parduotuvėse.
Ką daryti, jei negalite sumokėti iškart
Jeigu sumokėti įmokas kyla sunkumų, gyventojai gali kreiptis į „Sodrą“ dėl įmokų atidėjimo. Atidėti įmokų mokėjimą supaprastinta tvarka galima, jei socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas ne mažesnis nei 125 eurų ir neviršija 1500 eurų.
Jei įsiskolinimas viršija 1500 eurų, prašyme dėl skolos atidėjimo reikia nurodyti įmokų mokėjimo grafiką, priežastis, kodėl negalite sumokėti įsiskolinimo. Įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per metus. Prašymą dėl įmokų mokėjimo įsiskolinimo atidėjimo galima pateikti nuo gegužės 4 d.
Daugiau informacijos apie įmokų atidėjimą rasite čia: Ar galiu skolą „Sodrai“ sumokėti dalimis?
Jei įmokas mokate kartą per metus
Jei savarankiškai dirbantys gyventojai įmokas moka kartą per metus, jie gali pasirinkti, kaip jų per metus gautos pajamos bus paskirstomos skaičiuojant socialinio draudimo įmokas. Įprastai deklaruotos metinės pajamos paskirstomos tolygiai per veiklos vykdymo mėnesius, nepriklausomai nuo to, kada faktiškai jos buvo gautos.
Vis dėlto gyventojai turi galimybę pasirinkti ir kitą būdą – kad pajamos būtų vertinamos pagal realiai kiekvieną kalendorinį mėnesį gautas ar asmeniniams poreikiams išsiimtas sumas. Tokiu atveju metinėje pajamų deklaracijoje Valstybinei mokesčių inspekcijai pasirenkamas įmokų tipas „Sodros mėnesinis“. Šis pasirinkimas leidžia tiksliau atspindėti faktinį pajamų pasiskirstymą per metus.
Jei įmokas mokate kas mėnesį
Jei žmogus renkasi mokėti VSD įmokas kiekvieną mėnesį, prireikus jis gali greičiau gauti socialinio draudimo išmokas.
Dirbdamas savarankiškai žmogus gali nuspręsti, kokio dydžio VSD įmokas jis mokės kiekvieną mėnesį: pavyzdžiui, nuo faktiškai tą mėnesį uždirbtų ar nuo planuojamų uždirbti pajamų, nuo minimalios mėnesio algos ar nuo kitos sumos.
Labai svarbu įvertinti, ar kiekvieną mėnesį deklaruotos sumos susumavus už metus neviršija įmokų bazės, nustatytos įstatyme: 90 proc. nuo apmokestinamųjų pajamų vykdant individualią veiklą ir individualią žemės ūkio veiklą ar 50 proc. nuo asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos mažųjų bendrijų, ūkinių bendrijų nariams ar individualių įmonių savininkams.
Deklaruojant pajamas svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad metinė suma, nuo kurios sumokėtos „Sodros“ įmokos ir VMI deklaruota apmokestinamųjų pajamų sutaptų. Tai reiškia, kad negalima sumokėti daugiau įmokų, nei siekia gyventojo deklaruotos pajamos, kadangi socialinio draudimo įmokų bazė visuomet yra susijusi su apmokestinamomis pajamomis.
Taigi, galima sumokėti įmokas į priekį, tačiau deklaruojant pajamas, VMI deklaruojama apmokestinamoji suma ir suma, nuo kurios mokėtos socialinio draudimo įmokos, turi sutapti.
