Tūkstančiams gyventojų – skubi žinia iš VMI: artėja termino pabaiga

Pareiga deklaruoti turtą nustatyta politikams, valstybės tarnautojams, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybių, valstybės įmonių vadovams ir jų pavaduotojams, teisėjams, notarams bei kitiems Gyventojų turto deklaravimo įstatyme išvardintiems asmenims, taip pat jų šeimos nariams.
„Turto deklaravimas daugeliui gyventojų yra paprastas ir nesudėtingas procesas. Rekomenduojame jį atlikti iš anksto, nelaukiant termino pabaigos“, – pranešime žiniasklaidai cituojamas VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis.
Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje reikia nurodyti praėjusių metų pabaigoje turėtą nekilnojamąjį ir kitą registruojamą turtą, taip pat tam tikros vertės paskolas, vertybinius popierius, pinigines lėšas bei kitą įstatyme numatytą turtą.
Ragina VMI patikrinti visus, kurie gavo pinigų iš J. Epsteino: negalima toleruoti
Turto deklaracijos teikiamos elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS).
Daugiau informacijos apie turto deklaravimą bei sąrašą asmenų, kuriems ši prievolė taikoma, galima rasti www.vmi.lt skiltyje „Turto deklaravimas“. Konsultacijos teikiamos telefonu +370 5 260 5060.
Susiję straipsniai
Taip pat primenama, kad atvykimui į VMI aptarnavimo padalinį būtina išankstinė registracija.