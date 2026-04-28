VerslasMano pinigai

Tūkstančiams gyventojų – skubi žinia iš VMI: artėja termino pabaiga

2026 m. balandžio 28 d. 17:26
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) primena, kad dalis gyventojų, dar nėra pateikę turto deklaracijų. Naujausiais duomenimis, turto deklaracijas jau pateikė apie 52 tūkst. gyventojų, tačiau dar apie 51 tūkst. tai turi padaryti iki nustatyto termino – gegužės 4 d.
Pareiga deklaruoti turtą nustatyta politikams, valstybės tarnautojams, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybių, valstybės įmonių vadovams ir jų pavaduotojams, teisėjams, notarams bei kitiems Gyventojų turto deklaravimo įstatyme išvardintiems asmenims, taip pat jų šeimos nariams.
„Turto deklaravimas daugeliui gyventojų yra paprastas ir nesudėtingas procesas. Rekomenduojame jį atlikti iš anksto, nelaukiant termino pabaigos“, – pranešime žiniasklaidai cituojamas VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis.
Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje reikia nurodyti praėjusių metų pabaigoje turėtą nekilnojamąjį ir kitą registruojamą turtą, taip pat tam tikros vertės paskolas, vertybinius popierius, pinigines lėšas bei kitą įstatyme numatytą turtą.

Turto deklaracijos teikiamos elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS). 
Daugiau informacijos apie turto deklaravimą bei sąrašą asmenų, kuriems ši prievolė taikoma, galima rasti www.vmi.lt skiltyje „Turto deklaravimas“. Konsultacijos teikiamos telefonu +370 5 260 5060.
Taip pat primenama, kad atvykimui į VMI aptarnavimo padalinį būtina išankstinė registracija.
