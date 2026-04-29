Žinia iš „Sodros“: šiems gyventojams nukeliamas įmokų mokėjimo terminas

Primename, kad deklaravus pajamas VMI, nuo uždirbtų pajamų reikia sumokėti ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) bei privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas „Sodrai“.
Kaip sužinoti, kiek mokėti „Sodrai“
„Sodra“ asmeniškai informuoja gyventojus, kiek ir kokių įmokų jie turi sumokėti po deklaravimo. Deklaravus pajamas, žinutės su informacija apie mokėtinas įmokas siunčiamos į asmenines „Sodros“ paskyras. Žinutėje pateikiama:
- Mokėtina suma – nuo deklaruotų apmokestinamųjų pajamų mokėtina VSD ir PSD įmokų suma;
- Likutis – įvertinus anksčiau sumokėtas sumas likusi sumokėti VSD ir PSD įmokų suma;
- Mokėjimo rekvizitai ir svarbūs duomenys, pavyzdžiui, įmokos kodas;
- Informacija apie galimybę atidėti įmokų mokėjimą, jei susidaro įsiskolinimas.
Pajamas deklaravę gyventojai savo įmokų „Sodrai“ dydį taip pat gali sužinoti prisijungę prie asmeninės paskyros ir patikrinę skiltį „Įmokos“. Paskyrose savarankiškai dirbantys žmonės ras ir daugiau svarbios informacijos apie įmokų mokėjimą bei kitas „Sodros“ paslaugas.
