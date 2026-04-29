VerslasMano pinigai

Žinia iš „Sodros“: šiems gyventojams nukeliamas įmokų mokėjimo terminas

2026 m. balandžio 29 d. 16:38
Lrytas.lt
Gyventojai, deklaruojantys investicinę sąskaitą, pajamų deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) gali pateikti iki birželio 1 d. Atitinkamai iki birželio 1 d. šiems gyventojams nukeliamas ir „Sodros“ įmokų sumokėjimo terminas. Iki šios datos įmokų skola nebus skaičiuojama, rašoma „Sodros“ žiniasklaidai išplatintame pranešime.
Daugiau nuotraukų (1)
Primename, kad deklaravus pajamas VMI, nuo uždirbtų pajamų reikia sumokėti ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) bei privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas „Sodrai“.
Kaip sužinoti, kiek mokėti „Sodrai“
„Sodra“ asmeniškai informuoja gyventojus, kiek ir kokių įmokų jie turi sumokėti po deklaravimo. Deklaravus pajamas, žinutės su informacija apie mokėtinas įmokas siunčiamos į asmenines „Sodros“ paskyras. Žinutėje pateikiama:
  • Mokėtina suma – nuo deklaruotų apmokestinamųjų pajamų mokėtina VSD ir PSD įmokų suma;
  • Likutis – įvertinus anksčiau sumokėtas sumas likusi sumokėti VSD ir PSD įmokų suma;
  • Mokėjimo rekvizitai ir svarbūs duomenys, pavyzdžiui, įmokos kodas;
  • Informacija apie galimybę atidėti įmokų mokėjimą, jei susidaro įsiskolinimas.
Pajamas deklaravę gyventojai savo įmokų „Sodrai“ dydį taip pat gali sužinoti prisijungę prie asmeninės paskyros ir patikrinę skiltį „Įmokos“. Paskyrose savarankiškai dirbantys žmonės ras ir daugiau svarbios informacijos apie įmokų mokėjimą bei kitas „Sodros“ paslaugas.
SodraįmokosInvesticijos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.