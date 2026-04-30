„Sodra“ skelbia, kada ir kokių išmokų sulauksite gegužę – pasitikrinkite

Vaiko priežiūros: – gegužės 15 d.
Nedarbo: gegužės 20 d.
Vaiko išlaikymo: gegužės 25 d.
Šalpos: per kredito įstaigas – gegužės 12 d.; pristatymas į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausida“) – gegužės 10–26 d.; atsiėmimas Lietuvos pašte – gegužės 10–26 d.
Pensijų anuitetų: gegužės 26 d.
Išankstinės senatvės pensijos: gegužės 20 d.
Ligos: per 17 d. d. nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Motinystės: per 17 d. d. nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Tėvystės: per 5 d. d. nuo tėvystės atostogų pabaigos.
Ilgalaikio darbo: per 10 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos.
Pensijų mokėjimo kalendorius
Atkreipkite dėmesį:
Jeigu pensija Jums paskirta iki 2012 m. vasario 29 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
Jeigu pensija Jums paskirta po 2012 m. kovo 1 d., arba 2011 m. kovo mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo mokama 27–28 dienomis, – pensija mokama nuo 13 (tryliktos) iki 21 (dvidešimt pirmos) mėnesio dienos.
Jeigu pensija Jums paskirta po 2024 m. kovo 1 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
Jeigu socialinio draudimo pensija Jums mokama 7–12 mėnesio dienomis, gegužės mėnesį jos mokamos:
„Swedbank“
Akmenės r., Alytaus r., Anykščių r., Biržų r., Druskininkų, Ignalinos r., Jonavos r., Joniškio r., Jurbarko r., Marijampolės, Palangos m., Panevėžio r., Panevėžio m., Šalčininkų r., Širvintų r., Šiaulių r., Šiaulių m., Trakų r., Visagino, Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – gegužės 8 d.
Kaišiadorių r., Kauno r., Kauno m., Klaipėdos r., Klaipėdos m., Kėdainių r., Lazdijų r., Prienų r., Šakių r., Varėnos r., Vilkaviškio r. gyventojams – gegužės 11 d.
Kelmės r., Kretingos r., Kupiškio r., Mažeikių r., Molėtų r., Pakruojo r., Pasvalio r., Plungės r., Radviliškio r., Raseinių r., Rokiškio r., Skuodo r., Šilutės r., Šilalės r., Švenčionių r., Tauragės r., Telšių r., Ukmergės r., Utenos r., Zarasų r. gyventojams – gegužės 12 d.
„Artea“ (Šiaulių bankas):
Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų, Joniškio r., Kelmės r., Lazdijų r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šalčininkų r., Šiaulių m., Šiaulių r., Širvintų r., Trakų r., Varėnos r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – gegužės 7 d.
Klaipėdos apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Akmenės r., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kėdainių r., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – gegužės 8 d.
Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Tauragės apskr., Raseinių gyventojams – gegužės 11 d.
„Luminor“ (buvęs DnB):
Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – gegužės 7 d.
Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r. gyventojams – gegužės 8 d. Panevėžio apskr., Utenos apskr., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – gegužės 11 d.
SEB:
Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – gegužės 8 d. Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Utenos apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – gegužės 11 d. Urbo bankas, Citadele, Luminor (buvęs Nordea) – visose apskrityse – gegužės 11 d.
Kitos kredito, mokėjimo įstaigos – visose apskrityse – gegužės 11 d.
Jeigu socialinio draudimo pensija Jums mokama po 13 mėnesio dienos, šį mėnesį jos mokamos:
Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – gegužės 13 d. Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kėdainių r., Kauno m., Kauno r., Prienų r. gyventojams – gegužės 14 d. Klaipėdos apskr., Panevėžio apskr., Šiaulių apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Raseinių r., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – gegužės 15 d. Pensijų pristatymas į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausidas“) – gegužės 10–26 d.
Pensijų atsiėmimas Lietuvos pašte – gegužės 10–26 d.