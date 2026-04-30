Diskusijos dėl minimalios algos kėlimo prasidėjo: Lietuvos bankas įvardijo, kiek ji galėtų augti kitąmet

„Poveikis (…) BVP augimui yra nežymus – per trejus metus nuosaikaus didinimo scenarijaus atveju būtų 0,1 proc. (punkto – ELTA), spartesnio – 0,2 proc. (punkto – ELTA)“, – Trišalės tarybos posėdyje sakė LB Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vadovė Saulė Skripkauskienė.
LB vertinimu, jei MMA būtų didinama daugiau, poveikis infliacijai 2027–2030 metų laikotarpiu sudarytų 1,0 proc. punkto, o ją padidinus 73,6 euro – 0,6 proc. punkto.
Pagal 2017 m. įtvirtintą formulę, MMA apskaičiuojama vertinant praėjusių metų vidutinį darbo užmokestį (VDU) be priedų, priemokų ir premijų, pridedant einamųjų ir ateinančių metų VDU prognozę.
MMA ir VDU santykis turi siekti nuo 45 iki 50 proc. ir atitikti ketvirtadalio didžiausią vidutinio darbo užmokesčio (VDU) ir MMA santykį turinčių Europos Sąjungos (ES) valstybių narių vidurkį, nustatomą pagal paskutinių trijų metų duomenis.
Pasak LB atstovės, remiantis Finansų ministerijos ekonomikos prognoze, 2027 m. VDU augs 6,1 proc. Anot jos, nuosaikaus didinimo scenarijumi būtų siekiama 47,5 proc. siekiančio VDU ir MMA santykio, spartaus – 50 proc.
S. Skripkauskienės teigimu, jei MMA didėtų 73,6 euro „į rankas“, VDU 2027-ais metais didėtų 1,52 proc. punkto, tuo metu MMA padidinus 138,1 euro, jis augtų 2,84 proc. punkto.
Šiemet MMA siekia 1153 eurus „ant popieriaus“ – išaugo 11,1 proc., tam valstybės biudžete skirta 37,3 mln. eurų.