Viceministras: 2027-ųjų valstybės biudžete yra mažai erdvės kelti NPD ir mažinti pajamas

„Biudžetas niekad nebūna lengvas, turbūt visada, kai pradedame biudžeto rengimo procesą atrodo, kad net neįmanoma bus jo parengti, matant tuos poreikius ir įvairias diskusijas viešojoje erdvėję, tų pačių politikų poreikius didinti tiek pensijas, tiek darbo užmokestį“, – sakė viceministras.
„Tų erdvių didinti išlaidas ar mažinti pajamas nėra didelių, turėsime labai sverti kiekvieną poreikį ir kad dabar būtų galima pasakyti, kad yra daug erdvės įvairiems sprendimams, taip negalima pasakyti, visi sprendimai bus sunkūs“, – teigė D. Sadeckas,.
Jis pabrėžė, kad NPD kėlimas turėtų mažinantį poveikį valstybės biudžeto pajamų surinkimui, todėl toks sprendimas turėtų būti vertinamas „biudžeto rengimo kontekste“.
Pavasaris, kuris nulems šiuos metus: klaidos, kainuojančios visų metų rezultatą
„Šiuo metu esame pačioje biudžeto rengimo pradžioje, renkame poreikius iš ministerijų, natūralu, dėsime visus tuos poreikius – vienas iš tų galimų svarstomų sprendimų, NPD kėlimas, irgi turbūt būtų ant stalo ir diskutuotume, kurie poreikiai yra prioritetiniai ir kurie galėtų būti tenkinami“, – sakė D. Sadeckas.
Didinti bazinį NPD kitais metais ragino prezidentas Gitanas Nausėda – šis dydis nebuvo didintas dvejus metus.
Šiemet NPD siekia 747 eurus ir yra taikomas tiems darbuotojams, kurie uždirba iki vieno minimalaus mėnesio atlyginimo (MMA) – 2025 m. jis išaugo iki 1153 eurų per mėnesį (ant popieriaus), šiuo metu pradedamos derybos dėl kitų metų MMA.
Vyriausybė kovą patvirtino planą, kaip bus rengiamas kitų metų valstybės biudžeto projektas – derybas dėl būsimo laikotarpio šalies viešųjų finansų plano pradėti planuojama vasarą.