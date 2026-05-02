Važiuojantiems prie jūros teks atverti pinigines: štai kur grąžinama parkavimo rinkliava

2026 m. gegužės 2 d. 22:28
Nuo gegužės vėl teks mokėti už automobilių statymą Klaipėdos pajūryje esančiose aikštelėse, ilgiau už parkavimą teks mokėti ir miesto centre.
Melnragėje ir Giruliuose rinkliava galios kasdien 8–20 valandomis. Šiose miesto teritorijose esančios automobilių stovėjimo vietos priskiriamos geltonai ir žaliai zonoms, kuriose valanda parkavimo kainuoja atitinkamai 0,6 ir 0,3 euro.
Pajūryje rinkliava galios iki rugsėjo 15-osios.
Iki šios datos keičiasi ir parkavimo sąlygos kitose miesto vietose.
Nuo gegužės mokėti reikės ir už Smiltynės automobilių stovėjimo aikštelių, kurios priskiriamos raudonai zonai, paslaugas. Anapus marių rinkliava kasdien taikoma 8–22 valandomis, parkavimo valanda kainuoja 1,5 euro.
Paskutinį pavasario mėnesį įsigalioja sezoniniai pakeitimai ir miesto centre esančiose geltonosios zonos Piliavietės aikštelėje, Poilsio parko prieigose ir visoje raudonojoje zonoje – čia rinkliava galios iki 22 valandos.
Dabar ji taikoma iki 18 valandos geltonojoje zonoje ir iki 20 valandos raudonojoje zonoje.
Senamiestyje pietų metu, nuo 12 iki 14 valandos, parkavimas išlieka nemokamas, praneša savivaldybė.
