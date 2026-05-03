J. Zailskienė sako, kad pats „Sodros“ rezervas pensijoms didinti naudojamas nebus

2026 m. gegužės 3 d. 22:31
Ieškant būdų sparčiau didinti pensijas, o prezidentui siūlant tam panaudoti didesnę „Sodros“ biudžeto perviršio dalį, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad pats rezervas yra skirtas krizinėms situacijoms ir naudojamas nebus, svarstoma tik jį pildyti lėčiau.
„Rezervo jokiu būdu neplanuojame nei judinti, nei liesti, nes turime galvoti apie tuos pačius pensininkus ir apie visus, kurie gauna išmokas. (…) iš „Sodros“, kad jeigu atsitiktų krizė ar būtų kažkokia problema, turėtume tą rezervą būtent naudoti ekonominės krizės ar kažkokios kitos krizės padariniams“, – LRT televizijai sakė ministrė.
Seimas po pateikimo pernai rudenį pritarė prezidento iniciatyvai pensijoms didinti skirti bent 20 proc. ir ne daugiau 75 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio, tačiau projektui vis dar laukiama Vyriausybės išvados.
Dėl to kritiką Ministrų kabinetui jau išsakė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius, anot jo, toks delsimas yra „visiškai nepateisinamas“.
Visgi premjerė Inga Ruginienė sakė, jog, nors prezidento pasiūlymas svarbus, pensijoms didinti Vyriausybė pasirinko taiklesnį kelią, anot jos, šiemet pensijos jau indeksuotos sparčiau.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, „Sodros“ rezervas dabar sudaro daugiau nei 4 mlrd. eurų, tačiau šiemet turėtų augti iki daugiau nei 6 mlrd. eurų, gyventojams po reformos įsigaliojimo toliau traukiantis iš kaupimo antroje pensijų pakopoje, o valstybės subsidijos daliai sugrįžtant į „Sodrą“.
Finansų ministras anksčiau sakė, kad „Sodros“ rezervas yra naudojamas valstybės biudžeto balansavimui, tad reikia atsakingai įvertinti, ar viršplanines jo pajamas galima naudoti pensijoms didinti.
Priklausomai nuo turimo stažo, gyventojų pensijos šiemet vidutiniškai augo 12 proc. – vidutinė senatvės pensija sudaro 750 eurų, su būtinuoju stažu – 810 eurų.
