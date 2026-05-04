Laikas tiksi: tikimasi, kad jau birželį bus padidintos bazinės palūkanos

„Vertinimas yra labai kintantis – birželio mėnesį ECB Valdančiojoje taryboje diskutuosime apie tuos duomenis, kuriuos turėsime tuo metu. (…)
Matant, kad situacija tęsiasi du mėnesius, kad ji yra labai greitai kintanti, energijos, naftos dujų kainos išlieka aukštuose lygiuose ir panašu, kad išliks ir ateityje, mes pamažu tolstame nuo bazinio scenarijaus (…) ir labiau tikėtinas yra palūkanų normų didinimo sprendimas“, – pirmadienį sakė G. Šimkus.
Anot jo, palūkanų normų didinimo tikisi ir rinkos.
Praėjusį ketvirtadienį ECB dar kartą paliko galioti nuo pernai birželio taikomą 2 proc. palūkanų normą – nuspręsta toliau analizuoti dėl karo Irane kylančių energijos kainų poveikį infliacijai ir lėtėjantį ekonomikos augimą.
Euro zonoje infliacija vasarį siekė 1,9 proc., kovo mėnesį – 2,6 proc., o balandį – 3 proc., viršydama ECB nustatytą 2 proc. ribą.
„Karas Artimuosiuose Rytuose reikšmingai padidino energijos kainas, o tai kelia infliaciją ir neigiamai veikia pasitikėjimą“, – sakė G. Šimkus.
Balandį nuspręsta palūkanų normos nedidinti, baiminantis, kad didesnės skolinimosi išlaidos gali neigiamai paveikti ir taip vangų regiono ekonomikos augimą.
LB vadovo teigimu, į aukštesnės infliacijos laikotarpį euro zonos ekonomika įžengia pasiruošusi.
