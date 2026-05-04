Suveikė studento sindromas: šimtai tūkstančių deklaracijų vis dar nepateikta

2026 m. gegužės 4 d. 08:27
Baigiantis pajamų ir turto deklaravimo terminui, daugiau nei 200 tūkst. tai privalančių padaryti asmenų dar nepateikė savo praėjusių metų pajamų deklaracijų, sako Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis.
„Matome, deklaruoja aktyviai. Apskritai jau šiandien matome, kad virš 1,5 mln. gyventojų jau pateikė pajamų deklaracijas.
Tų, kurie privalėjo pateikti, yra 954 tūkst. Tai iš jų virš 700 tūkst. pateikė pajamų deklaracijas, tai dar matome, kad apie 200 tūkst. gyventojų yra iš tų, kurie privalėjo, bet nepateikė.
Iš jų daugiausiai yra tų, kurie vykdo individualią veiklą“, – pirmadienį LRT radijui sakė jis.

„Paprastai galioja tas vadinamas studento sindromas, kai paskutinę dieną labai aktyviai teikia. Tikimės, kad didžioji dalis gyventojų pateiks, tačiau vis tiek lieka nedidelė dalis, kuri pavėluoja“, – akcentavo M. Endrijaitis.
Paskutinė diena pateikti pajamų deklaracijas šiemet yra gegužės 4 d., tuo metu deklaruojantiems investicinę sąskaitą terminas pratęstas iki birželio 1 d.
