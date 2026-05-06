„airBaltic“ įveda naują bilieto kainą – galima nemažai sutaupyti 

Naująjį bilietą galima įsigyti tik per oro linijų bendrovės pardavimo kanalus – svetainę, programėlę ir skambučių centrą – nuo gegužės 6 d.
Pranešimo autoriai pažymi, kad „Economy MINI“ skirtas tiems, kurie nori keliauti lengviau ir jų kelionei reikia tik būtiniausių daiktų.
Į jį įeina vienas asmeninis daiktas, kurio matmenys iki 40 x 30 x 15 cm. Tai yra paprastas, modernus pradinio lygio variantas trumpoms verslo kelionėms, savaitgalio išvykoms ir kitoms kelionėms, kai paprastai nereikia papildomo bagažo.
Klientai, keliaujantys „Economy MINI“ klase, moka tik už tai, ko jiems reikia – papildomas paslaugas, pavyzdžiui, rankinį bagažą, registruojamą bagažą ar maistą, galima užsisakyti rezervacijos metu.
Įvedusi „Economy MINI“ klasę, „airBaltic“ suderina savo kainų struktūrą su modeliu, kuris šiuo metu yra tapęs standartu Europos aviacijoje.
„airBaltic“ komercijos vadovas Thomas Ramdahl teigia: „Su „Economy MINI“ „airBaltic“ toliau plėtoja savo bilietų portfelį, kad atspindėtų šiandienos klientų kelionių įpročius, pristatydama paprastą pradinio lygio bilietą, kurį klientai gali lanksčiai pritaikyti su papildomomis paslaugomis, jei reikia. Šis naujas bilietas papildo esamą mūsų bilietų struktūrą ir užtikrina, kad kiekvienas klientas gali pasirinkti geriausiai jo kelionei tinkantį variantą.
Keleiviai, keliaujantys su lengvesniu bagažu, gali pasinaudoti prieinamesne kaina, o tie, kuriems reikia daugiau, gali pridėti būtent tai, ko jiems reikia.“
„airBaltic“ ir toliau siūlys penkis kitus esamus bilietų tipus, įskaitant rankinį lagaminą – tris ekonominėje klasėje ir du verslo klasėje – o „Economy MINI“ taps šeštuoju ir pigiausiu bilietų tipu. „Economy MINI“ yra žemesnė nei esama „Economy BASIC“ kaina ir yra prieinama tik „airBaltic“ svetainėje, mobiliojoje programėlėje ir skambučių centre.
Visą oro linijų bendrovės bilietų struktūrą galite rasti jos svetainėje: https://www.airbaltic.com/en/airbaltic-ticket-types.
