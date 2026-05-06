Anomalijos Vienoje: prieš „Euroviziją“ apgyvendinimo įstaigos ėmėsi netikėtų priemonių – to nematė net renginio senbuviai

Kiek teks sumokėti?
Į Vieną skrisianti Augustė pasakojo, kad apartamentų paieškos prasidėjo kovo pabaigoje. Tuo metu, pasak merginos, pasirinkimo netrūko.
Kartu su drauge jos apsistos viešbutyje, esančiame vos kelios minutės pėstute iki „Wiener Stadthalle“ arenos. Būtent čia ir bus rengiama 70-oji „Eurovizija“.
„Apsistojimas devynioms naktims dviems žmonėms kainuos apie 2 tūkstančius eurų. Į kainą įskaičiuoti ir pusryčiai“, – portalui Lrytas sakė Augustė.
Platformoje „Booking.com“ apgyvendinimo vietų pasižvalgėme ir mes. Tik viešnagę sutrumpinome iki dviejų nakvynių gegužės 15–17 d., mat didysis vakaras – „Eurovizijos“ finalas – numatytas gegužės 16 d. Paiešką susiaurinome iki apgyvendinimo vietų, esančių netoli arenos.
Pigiausias variantas – 132 Eur už dvi nakvynes 2,3 km atstumu nuo arenos esančiame hostelyje. Už tokią kainą siūlomas 12 kv. m kambarys, kuriame telpa dvi viengulės lovos. Apsistojant čia, tualetu ir vonia tektų dalintis su kitais hostelio gyventojais. Šio hostelio bendras įvertinimas tesiekia 4,4. Galima numanyti, kad net ir tokioje vietoje jaučiamas „Eurovizijos“ efektas, mat vienos nakvynės kaina pasirinktu laikotarpiu yra apie 20 Eur didesnė nei įprasta.
Vienas brangesnių apartamentų kainuoja 3158 Eur. Tai – 50 kv. m. butas su miegamuoju, bendra virtuvės ir svetainės erdve, vonia ir balkonu. Ši vieta nuo arenos nutolusi 1,5 km atstumu.
Įdomu tai, kad „Booking.com“ platformoje šie apartamentai yra visiškai nauji, o juos išsinuomoti galima tik gegužės 12–16 d. Būtent gegužės 12 d. Vienoje ir vyks pirmasis „Eurovizijos“ pusfinalis. Bendra kaina šioms datoms siekia 5406 Eur.
Arčiausiai arenos – 0,2 km atstumu – gegužės 15–17 d. galima aptikti dvivietį kambarį viešbutyje už 371 Eur. Lyginant su anksčiau aptartu hosteliu, šio viešbučio įvertinimas kur kas geresnis ir siekia 8,5. „Eurovizijos“ savaitgalį kainos čia taip pat kiek didesnės – pavyzdžiui, savaitgalį prieš, gegužės 8–10 d., tokio pačio kambario kaina siektų 241 Eur. O savaitgalį po „Eurovizijos“ – gegužės 22–24 d. – 251 Eur.
Pabrango ir trigubai
Apie tai, kad „Eurovizija“ šiemet bus rengiama Vienoje, oficialiai paskelbta praėjusių metų rugpjūtį. Tuomet austrų leidinys „Kronen Zeitung“ skelbė, kad kainos viešbučiuose iškart ženkliai pakilo, kai kur – ir trigubai.
Pavyzdžiui, Vienos centre esantis keturių žvaigždučių viešbutis „Hotel am Konzerthaus“ už kambarį renginio savaitgalį tuomet prašė beveik 2300 Eur. O savaitgalį prieš – 700 Eur.
Brangimas pastebėtas ne tik prašmatniuose viešbučiuose – kainas kėlė ir kai kurie nakvynės namai. Netoli pagrindinės geležinkelio stoties įsikūrusiame „A&O Hostel“ lova keturviečiame kambaryje renginio savaitgalį kainavo net 445 Eur, nors anksčiau metu buvo prašoma 150 Eur.
Vienos prekybos rūmai skaičiuoja, kad nuo 2015 m., kai mieste paskutinį kartą buvo surengta „Eurovizija“, svečių lovų skaičius čia išaugo 22 tūkst. – iki 84 tūkst. Tikimasi, kad daug dėmesio kasmet sulaukiantis dainų konkursas taps puikia proga Vienai pristatyti save kaip pasaulinio lygio miestą.
Tačiau gegužės pradžioje austrų žiniasklaida skelbė, kad Vienos viešbučių užimtumas „Eurovizijos“ savaitę siekia apie 70 proc. Kitaip tariant, apgyvendinimo vietos dar tikrai nėra „iššluotos“, o pasirinkimo yra net ir delsiantiems iki paskutinės minutės.
Per 21-erius metus to dar nematė
Nors Austrijos sostinės turizmo atstovai užimtumo rodiklius vertino teigiamai, švedų žurnalistas, „Eurovizijos“ entuziastas Tobbe Ek leidinyje „Aftonbladet“ į skaičius pažvelgė kiek kritiškiau.
Jo dėmesį patraukė ne tik tūkstančiai laisvų viešbučių kambarių „Eurovizijos“ finalo savaitgalį, bet ir tai, kad daugelis viešbučių sumažino kainas net kelis kartus.
„Keletą kartų perrezervuodamas mūsų apgyvendinimą (tas pats viešbutis, tas pats kambario tipas, tik už mažesnę kainą), viešbučių išlaidas sumažinau perpus. Negaliu prisiminti, kad per 21-erius metus, kuriuos dirbu „Eurovizijos“ renginiuose, būčiau patyręs ką nors panašaus“, – rašė žurnalistas.
Vis dėlto jis nemano, kad Viena „Eurovizijos“ savaitę atrodys tuštoka. Tačiau svarsto, kad tokia padėtis gali rodyti mažėjantį susidomėjimą konkursu.
Neatmetama, kad įtakos tam gali turėti gresianti naftos krizė, kelionių sektoriuje juntamas nerimas ar triukšmingi protestai, kurių taikiniu pastaraisiais metais tapo dainų konkursas.
Taip pat svarstoma, kad penkioms valstybėms nusprendus boikotuoti renginį dėl leidimo jame dalyvauti Izraeliui, tūkstančiai „Eurovizijos“ fanų gali nuspręsti nevykti į Vieną.
Nuo liepos – didesnis mokestis turistams
Kalbant apie kainas Vienoje, svarbu paminėti, kad Austrijos sostinė apskritai laikoma vienu iš brangesnių Europos miestų.
Pati Vienos valdžia atkreipia dėmesį, kad dėl apgyvendinimo įstaigose taikomo vietinio mokesčio, kuris yra įskaičiuotas į bendrą nakvynės kainą, gali kilti sunkumų lyginant kainas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, ypač su šalimis, kuriose tokio mokesčio nėra.
Tačiau šią sistemą netrukus žadama keisti. Tiesa, ir minimas vietos mokestis, šiuo metu sudarantis 3,2 proc. nakvynės kainos (neskaitant PVM ir pusryčių), nuo liepos 1 d. bus didinamas iki 5 proc. Dar po metų jis pakils iki 8 proc.
Šiuos pakeitimus planuota įgyvendinti anksčiau, tačiau atsižvelgiant į turizmo verslo atstovų nuogąstavimus dėl finansinės naštos sprendimas buvo nukeltas. Tam įtakos turėjo ir Vienoje įvyksianti „Eurovizija“.
Vienos valdžia skaičiuoja, kad daugiau nei 80 proc. mieste apsistojančių svečių sudaro žmonės iš užsienio, todėl manoma, jog jie taip pat turi prisidėti prie aplinkos gerinimo – viešbučio prieigų apželdinimo, žaliųjų plotų tvarkymo ar viešojo transporto.
