Daliai gyventojų – svarbus pokytis mokant už elektrą: sulauks laiškų iš elektros tiekėjų

„Siekiame, kad pažeidžiamų elektros energijos vartotojų apsauga būtų ne formali, o veikianti praktikoje – kad šie gyventojai realiai pereitų prie specialiai pažeidžiamų vartotojų grupei nustatyto palankesnio tarifo ir susimažintų išlaidas už elektros energiją“, – sako energetikos viceministrė Edita Gudauskienė.
Pažeidžiamais vartotojais laikomi tie gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, asmenys su negalia arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją.
Šiuo metu Lietuvoje yra apie 412 tūkst. pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį elektros energijos tiekimą mažesne kaina. Tačiau šia galimybe naudojasi tik apie 30 proc. tokių vartotojų. Likusi dalis – apie 285 tūkst. gyventojų – yra pasirinkę nepriklausomus elektros energijos tiekėjus ir už elektrą moka daugiau nei mokėtų visuomeniniu tarifu.
Astravo AE lokaciją laiko tyčia parinkta netoli Lietuvos: tai hibridinio karo įrankis
Šių metų pirmąjį pusmetį visuomeninio tiekimo paslauga besinaudojantiems pažeidžiamiems asmenims taikomas „Standartinis“ vienos laiko zonos 18 ct/kWh tarifas.
Nors informacija apie galimybę pažeidžiamiems vartotojams gauti elektros energiją mažesne kaina buvo nuolat teikiama, siekiamo efektyvumo pasiekti nepavyko. Remiantis turimais duomenimis, permoka gali siekti nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį, o atskirais atvejais – ir daugiau.
Susiję straipsniai
Energetikos ministerijos vertinimu, tokia situacija susiklostė ne dėl sąmoningo pasirinkimo, o dėl praktinių kliūčių – daliai vyresnio amžiaus gyventojų sudėtinga patiems keisti tiekėją arba jie nežino, kad sutartį su nepriklausomu elektros energijos tiekėju galima nutraukti bet kada.
Esamas teisinis reguliavimas numato, kad perėjimas prie visuomeninio tiekimo galimas tik vartotojui pačiam inicijuojant sutarties nutraukimą, tačiau praktika rodo, kad didelė dalis pažeidžiamų vartotojų šios galimybės neišnaudoja.
Siekiant spręsti šią problemą, nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams nustatoma pareiga ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo naujos visuomeninio elektros energijos tiekimo kainos taikymo pradžios informuoti pažeidžiamus vartotojus apie numatomą sutarties nutraukimą.
Kartu turi būti nurodomas 30 kalendorinių dienų terminas, per kurį vartotojas gali pateikti sutikimą sutartį nutraukti.
Pažeidžiamam vartotojui pateikus sutikimą nutraukti sutartį, sutartis bus nutraukta kito mėnesio paskutinę dieną po to, kai buvo išsiųstas pranešimas. Kitą dieną po sutarties nutraukimo elektros energija pradedama tiekti visuomeninio tiekimo kaina.
Pavyzdžiui, nepriklausomam tiekėjui pranešimą išsiuntus liepos mėnesį, gavus pažeidžiamo vartotojo sutikimą, sutartis bus nutraukta rugpjūčio 31 d., ir nuo rugsėjo 1 d. elektros energija tokiam vartotojui bus pradedama tiekti visuomeninio tiekimo kaina.
Ši procedūra bus inicijuojama kiekvieną kartą įsigaliojus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytam visuomeninio tiekimo tarifui pažeidžiamiems vartotojams, įprastai tai vyksta sausio ir liepos mėnesiais.
Primename, kad gyventojai jau dabar gali savarankiškai grįžti į visuomeninį tiekimą – tereikia poros žingsnių:
Pirmiausia gyventojas turi įsitikinti, ar jam priklauso visuomeninis tiekimas, kurį užtikrina „Ignitis“. Tai galima pasitikrinti suvedus gyvenamojo objekto numerį (jį galima rasti sąskaitose už elektros energiją) svetainėje www.pasirinkitetiekeja.lt arba paskambinus tel. +370 626 55 565.
Įsitikinus, kad visuomeninis tiekimas gyventojui priklauso, reikia kreiptis į savo nepriklausomą elektros energijos tiekėją ir nutraukti sutartį. Tai galima padaryti telefonu susisiekus su nepriklausomu elektros energijos tiekėju.
Kai ši sutartis su nepriklausomu elektros energijos tiekėju bus nutraukta, visuomeninio elektros energijos tiekimo sutartis su visuomeniniu tiekėju „Ignitis“ bus sudaryta automatiškai – papildomai kreiptis niekur nereikia.
Svarbu tai, kad nutraukiant sutartį su nepriklausomu elektros energijos tiekėju vartotojams nebus taikomos jokios baudos ar papildomi mokesčiai.
elektros tiekėjasEnergetikos ministerijaIgnitis
Rodyti daugiau žymių