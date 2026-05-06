Tūkstančiams gyventojų – skubus VMI raginimas

Pagal pateiktas deklaracijas, beveik 850 tūkst. gyventojų deklaravo daugiau nei 400 mln. eurų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permokos, o apie 500 tūkst. gyventojų deklaravo mokėtiną 440 mln. eurų sumą. VMI primena, kad gyventojai, deklaruojantys investicinę sąskaitą, pajamų mokesčio deklaraciją gali teikti ilgiau – iki 2026 m. birželio 1 d.
„Dėkojame gyventojams, kurie pajamas deklaravo laiku – matome, kad kasmet vis daugiau tai padaro nelaukdami paskutinės dienos. Kviečiame tuos, kurie dar nepateikė deklaracijų, nedelsti ir tai padaryti kuo greičiau“, – sako VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis.
Šiuo metu dar apie 180 tūkst. gyventojų, privalėjusių deklaruoti pajamas, šios pareigos nėra įvykdę.
Primename, kad GPM permokos gyventojams grąžinamos iki liepos 31 d. ir pervedamos atsitiktine tvarka, nepriklausomai nuo deklaracijos pateikimo datos.
GPM permokos jau pasiekė šimtus tūkstančių gyventojų
Šiemet GPM permokų jau sulaukė beveik 600 tūkst. gyventojų – jiems grąžinta beveik 300 mln. eurų.
Parama
Šiemet prašymus skirti dalį GPM paramai pateikė daugiau nei 560 tūkst. gyventojų. Pirmieji paramos pervedimai bus atliekami nuo liepos mėnesio, o visi paramos gavėjai lėšas gaus iki lapkričio 15 d.
Savarankiškai dirbę gyventojai
Šiuo metu pajamas jau deklaravo apie 250 tūkst. individualią veiklą pagal pažymą vykdžiusių gyventojų ir daugiau nei 85 tūkst. dirbusių su verslo liudijimais. Tačiau dar apie 60 tūkst. savarankiškai dirbusių gyventojų deklaracijų nepateikė.
VMI primena, kad savarankiškai dirbę gyventojai privalo deklaruoti pajamas net ir tuo atveju, jei jų negavo – tokiu atveju deklaracijoje reikia įrašyti „0“.
Turto deklaracijos
Turto deklaracijas jau pateikė apie 90 tūkst. gyventojų, tačiau dar 15 tūkst. tai turi padaryti.
Nespėjus pateikti deklaracijos
Gyventojai, kurie privalėjo deklaruoti pajamas, tačiau to nepadarė laiku, turėtų nedelsti ir pateikti deklaraciją kuo greičiau. VMI pirmiausia siunčia priminimus, o informaciją apie mokėtiną ar grąžintiną sumą galima pasitikrinti prisijungus prie Mano VMI.
Susidūrus su finansiniais sunkumais ir negalint sumokėti visos mokėtinos sumos, galima kreiptis į VMI dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) ir išdėstyti mokėjimus dalimis.
Daugiau informacijos apie pajamų deklaravimą gyventojai gali rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.
Konsultacijos teikiamos telefonu +370 5 260 5060. Paslaugos klientų aptarnavimo padaliniuose teikiamos su išankstine registracija.
