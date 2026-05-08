Nesibaigiant sukčių atakoms – griežtas siūlymas: bankai ribotų pinigų naudojimą

Šie pakeitimai numatyti Mokėjimų ir Vartojimo kredito įstatymų pakeitimo projektuose, kuriuos Finansų ministerija teikia išvadoms gauti.
„Iki šiol didžiausia finansinė ir emocinė našta tenka patiems nuo finansinių sukčių nukentėjusiems gyventojams, o galimybės susigrąžinti prarastas lėšas yra ribotos. Be to, teisės aktuose trūko aiškumo, kas ir kada atsakingas tiek dėl neautorizuotų mokėjimų, tiek dėl apgaule sudaromų vartojimo kredito sutarčių.
Mūsų siūlomi pakeitimai aktualūs labai plačioms visuomenės grupėms, nes sudarys galimybę lengviau susigrąžinti sukčių išviliotas lėšas, didins pasitikėjimą visa finansų sistema, o institucijoms leis veiksmingai užkirsti kelią sukčiavimui“, – sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Pateikė tris populiariausias sukčiavimo schemas: iššūkių ypač kelia vienas būdas
Vienas reikšmingiausių pokyčių – lėšų susigrąžinimo iš gavėjo sąskaitos priemonės įdiegimas. Pagal siūlomą reguliavimą, jeigu mokėjimo paslaugų teikėjui kyla įtarimų dėl sukčiavimo, jis turės atlikti išsamų tyrimą ir gavęs aiškius įrodymus – laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam asmeniui.
Tačiau siekiant, kad tai tinkamai veiktų, būtinas operatyvumas. Todėl gyventojai, susidūrę su finansiniais sukčiais, turėtų kuo skubiau oficialiais kontaktais susisiekti su savo banku ir policija, kad būtų išvengta finansinių nuostolių.
Susiję straipsniai
Pritarus siūlomiems pakeitimams, įstatymo lygmeniu bus aiškiai apibrėžtos pareigos finansų įstaigoms ir vartojimo kredito davėjams, kurios sudarys prielaidas efektyviau užkirsti kelią sukčiavimui.
Numatoma, kad mokėjimo paslaugų teikėjai privalės taikyti veiksmingas sukčiavimo prevencijos, nuolat stebėti mokėjimo operacijas ir dar prieš jų įvykdymą nustatyti įtartinus sandorius, taip pat aktyviai informuoti klientus apie sukčiavimo rizikas, naujas schemas bei apsisaugojimo būdus.
Be to, įvedama pareiga mokėjimo paslaugų teikėjams tarpusavyje keistis informacija, siekiant greičiau nustatyti sukčiavimo atvejus ir užkirsti jiems kelią.
Finansų ministerija pabrėžia, kad Mokėjimų ir Vartojimo kredito įstatymų pakeitimų projektai šiuo metu teikiami viešam derinimui, siekiant sulaukti kuo platesnio suinteresuotų šalių – finansų rinkos dalyvių, vartotojų atstovų ir visuomenės – įsitraukimo bei konstruktyvių pasiūlymų.
sukčiaiFinansų ministerija (FM)banko sąskaita
Rodyti daugiau žymių