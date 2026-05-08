Seną lietuvišką audinį prikėlusi Ieva Žulė: išmesti man niekada nekilo ranka

Pirmojoje laidos dalyje vedėja Akvilė Žirgulytė kartu su projekto „Pas babą radau“ įkūrėja Ieva Žulė kurs autentišką šviestuvo gaubtą iš seno lietuviško audinio. Laidoje atgims ne tik daiktas, bet ir ryšys su lietuvišku paveldu bei tradicijomis.
„Išmesti tokių audinių man niekada nekilo ranka. Galvojau, kaip būtų galima juos išsaugoti ir prikelti naujam gyvenimui“, – laidoje pasakos I. Žulė.
Anot jos, idėja gimė visiškai natūraliai – renkant lietuviškus sendaikčius ir ieškant būdų, kaip panaudoti pažeistus, tačiau vis dar vertingus senovinius audinius. Pirmasis sukurtas šviestuvo gaubtas socialiniuose tinkluose sulaukė didelio susidomėjimo, o vėliau ši veikla virto kūrybinėmis dirbtuvėmis ir bendruomeniška iniciatyva.
„Norėjosi, kad žmonės patys paliestų tą audinį, prisimintų savo šaknis, turėtų namuose daiktą su istorija“, – sakys ji.
Laidoje taip pat paliesta ir platesnė tvarumo tema – atsakingas vartojimas bei atliekų rūšiavimas. Antrojoje dalyje apie situaciją Visagine kalbės UAB „Visagino būstas“ direktorius Algirdas Kurpė. Pasak jo, gyventojai rūšiuoja vis aktyviau, o mieste nuolat gerinama atliekų surinkimo infrastruktūra.
„Rūšiuoja žmonės pakankamai neblogai. Miestas švarėja, tvarkėja ir darosi gražesnis“, – teigs A. Kurpė.
Jis pabrėš, kad prie geresnių rezultatų prisideda tiek patogesni pusiau požeminiai konteineriai, tiek edukacinės iniciatyvos. Ypač svarbų vaidmenį, anot jo, atlieka vaikai.
„Vaikai labai greitai pagauna visas iniciatyvas. Kai vaikas pradeda rūšiuoti, tėvams jau nebėra kur dėtis – tenka prisijungti“, – šypsosis direktorius.
Laidoje kalbėta ir apie tai, kad tinkamas rūšiavimas tiesiogiai prisideda prie mažesnių atliekų tvarkymo kaštų bei švaresnės aplinkos išsaugojimo ateities kartoms.
Tvarumo tema bus pratęsta ir statybų sektoriuje. Apie pastatų poveikį aplinkai bei sprendimus, padedančius mažinti taršą, pasakos „Saint-Gobain statybos gaminiai“ technikos vadovė, aplinkos tvarumo koordinatorė Baltijos šalyse Laima Biezumaitė-Ancevičienė.
„Skaičiuojama, kad statybų sektorius sudaro apie 40 procentų pasaulinių anglies dvideginio emisijų“, – akcentuos specialistė.
Anot jos, didžiausia tarša susidaro pastato naudojimo metu, todėl itin svarbu projektuoti energiškai efektyvius statinius: naudoti kokybišką šilumos izoliaciją, energiją taupančius langus ir atsinaujinančius energijos šaltinius.
Pašnekovė taip pat išskirs ir kitą svarbią kryptį – tvarių statybinių medžiagų naudojimą.
„Turime rinktis medžiagas iš perdirbtų žaliavų, lengvesnes konstrukcijas, biologinės kilmės sprendimus, kurie sugeria anglies dvideginį“, – teigs L. Biezumaitė-Ancevičienė.
Laidoje aptarti ir Lietuvoje jau įgyvendinti tvarių pastatų projektai – Kauno „Žalgirio“ arena, „Quadrum“ verslo centras bei „Hanza“ verslo centras Klaipėdoje. Pasak specialistės, vienas svarbiausių tvarių pastatų aspektų yra ne tik energinis efektyvumas, bet ir žmogaus savijauta – akustinis bei šiluminis komfortas.
„Žmonės tvarumą gali pajusti per gerą akustiką, mažesnį aidą, komfortišką temperatūrą ir bendrą savijautą pastate“, – sakys ji.
Laida „Švarūs miestai“ bendradarbiauja su „Žaliasis taškas“ ir toliau kviečia žiūrovus atrasti praktiškus, kūrybiškus bei kasdienybėje lengvai pritaikomus sprendimus, padedančius gyventi atsakingiau ir tvariau.
Laida „Švarūs miestai“ rodoma kiekvieną šeštadienį 11 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.
