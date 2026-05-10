VerslasMano pinigai

Pinigai žvejams tirpsta žaibiškai: ministerija skyrė dar 342 tūkst. eurų

2026 m. gegužės 10 d. 10:03
Aplinkos ministerija papildomai skyrė 342 tūkst. eurų kompensacijoms už verslinės žvejybos vidaus vandenyse nutraukimą.
Daugiau nuotraukų (8)
Balandžio pradžioje paskelbus kvietimą dėl kompensacijų, visos lėšos buvo rezervuotos dar nespėjus pasibaigti paraiškų teikimo terminui. Todėl papildomas finansavimas, pasak ministerijos, suteiks galimybę gauti kompensacines išmokas už nutrauktą veiklą dar didesniam žvejų skaičiui.
„2026-ieji yra paskutiniai metai, kuomet žvejai verslininkai gali pasinaudoti šia paramos priemone ir gauti išmokas už veiklos nutraukimą“, – teigiama ministerijos pranešime spaudai.
Kompensacijas gali gauti žvejai, perleidžiantys teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas aplinkos ministro įgaliotai įstaigai ir nutraukiantys verslinę žvejybą vidaus vandenyse.
Susiję straipsniai
Miesto bendruomenėms atkišo špygą: savo idėjas pasilaikykite sau, nes pinigų vis tiek negausite

Miesto bendruomenėms atkišo špygą: savo idėjas pasilaikykite sau, nes pinigų vis tiek negausite

Šiemet prašymų šildymo išlaidų kompensacijoms pateikta mažiau

Šiemet prašymų šildymo išlaidų kompensacijoms pateikta mažiau

Visiems darbuotojams aktualus pokytis įsigalios birželį, bet jį jau siūlo stabdyti: trūksta pasiruošimo

Visiems darbuotojams aktualus pokytis įsigalios birželį, bet jį jau siūlo stabdyti: trūksta pasiruošimo

Paraiškos priimamos iki gegužės 29 d.
Aplinkos ministerijažvejaividaus vandenys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.