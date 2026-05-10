Žemės sklypų savininkams – nemaloni žinia: daliai gyventojų siūloma panaikinti lengvatą

Tai numatančias praėjusį antradienį Seimui pateiktas Žemės mokesčio įstatymo pataisas palaikė 66 Seimo nariai, prieš nebuvo, susilaikė 12. Projektą svarstys Biudžeto ir finansų, Kaimo reikalų komitetai, vertins Vyriausybė, o šių metų birželio 25 d. jis vėl turėtų atsirasti plenarinėje parlamento salėje.
Pateikdamas projektą Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Eimantas Kirkutis sakė, kad žemės sklypai turi būti tinkamai prižiūrimi, tvarkomi ir tai turėtų galioti taip pat ir tiems, kuriems taikoma žemės mokesčio lengvata.
„Jeigu žmogus yra pensinio amžiaus, tai kas trukdo jam, turint laisvo laiko, tiesiog nueiti nuravėti darželį? Tos visos lengvatos yra paliekamos tokios, kokios yra. Tik yra įtraukiama viena išimtis, kad ši lengvata netaikoma, jeigu žemės sklypas yra apleistas. (...) Seniūnijos ieško tų apleistų žemės sklypų savininkų, skatina, ragina bent vieną kartą metuose iki liepos 15 dienos nušienauti“, – pastebėjo E. Kirkutis.
Ferma iš ateities: karvėms čia groja klasikinė muzika, sveikatą stebi modernios technologijos
Pasak jo, tik kraštutiniu atveju taikomas didesnis – 4 proc. žemės mokesčio tarifas.
„Pavyzdžiui, yra pasitaikę ir tokių atvejų, kai užsienyje gyvenantys žmonės nusiperka žemės sklypą ir laiko jį tiesiog ateičiai, investicijai. Gal kada nors pasistatysiu ant tos žemės namą? Bet tas sklypas 10 metų yra nešienaujamas, apauga krūmais, įvairiausiais kitais augalais, o kaimynystėje esantys gyventojai turi kentėti piktžoles, šiukšlynais patapusių kaimynystėje esančių sklypų keliamą tiek vizualinę, tiek fizinę taršą“, – pastebėjo E. Kirkutis.
Susiję straipsniai
Konservatorius Valdas Rakutis teiravosi, kaip bus sprendžiama problema tuo atveju, kai žmogus yra senyvo amžiaus ir neturi lėšų susitvarkyti.
„Jeigu tikrai yra žmogus, kuriam sunku, kuris negali dėl negalios, amžiaus ar dėl kitų priežasčių, tai net neabejoju, kad pačios bendruomenės ir netgi seniūnijos padeda tiems bendruomenės nariams susitvarkyti ir apsitvarkyti, kad jie galėtų gyventi oriai ir gražiai. Taip pat yra ir jaunimo organizacijos, kurios tikrai prisideda prie tokių žmonių geresnio gyvenimo“, – sakė E. Kirkutis.
Kaip pastebėjo V. Rakutis, pavyzdžiui, Nyderlanduose nė vieno apleisto sklypo nėra, nes ten yra labai griežtos taisyklės: jeigu nesitvarkai sklypo per nustatytą laiką, iš tavęs jį tiesiog paima.
Seimo narė demokratė Rima Baškienė pasidžiaugė, kad įstatymo projektas padės žmonėms, kurie nori gyventi gražesnėje aplinkoje.
Pagal šiuo metu galiojančias įstatymo nuostatas žemės mokesčio tarifas yra nuo 0,01 proc. iki 4 proc. žemės mokestinės vertės. Mokesčio dydis įteisinamas savivaldybės tarybos sprendimu. Šiuo metu daugelio savivaldybių tarybų sprendimu už apleistus plotus tarifas padidintas iki 4 proc.
Jadvyga Bieliavska (ELTA)
Žemėmokestisžemės sklypas
Rodyti daugiau žymių