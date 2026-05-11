Mokesčių reforma atsirūgo: mokėtojų skaičius susitraukė - kas į šešėlį, kas į užsienį

2026 m. gegužės 11 d. 11:04
Ūla Klimaševska
Nuo šių metų pradžios Lietuvoje virš 4 proc. sumažėjo mokesčius mokančių fizinių asmenų – dalis jų galėjo pakeisti mokestinę rezidenciją, pasitraukti į šešėlį, ši tendencija gali būti siejama su įsigaliojusia mokesčių reforma, sako Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) prezidentė Elena Leontjeva.
„Tai sudaro virš 4 proc. visų fizinių asmenų mokesčių mokėtojų – visų, kurie mokame gyventojų pajamų mokestį. Tai yra pakankamas skaičius, nes, net kai į darbo rinką pernai atėjo mažiau žmonių nei išėjo į pensiją, buvo skambinama varpais, kad tai yra pavojinga tendencija“, – žurnalistams pirmadienį sakė ji.
„Kai buvo svarstoma mokesčių reforma, mes perspėjome, kad žmonės akylai stebi tokius pokyčius ir pagal juos keičia savo elgseną – matome, kad tie pokyčiai realiai ir įvyko. (…)
Žmonės nori optimizuoti savo mokesčių naštą, galbūt kai kuriuos išgąsdino ir ta nepagarba, kuri buvo reiškia priimant mokesčių pataisas, galbūt ir mokestinė ir administracinė našta“, – aiškino E. Leontjeva.

Jos teigimu, nuo metų pradžios 48 tūkst. sumažėjo gyventojų, pajamas gaunančių iš darbo santykių.
„Gali būti, kad (dalis gyventojų – ELTA) pakeitė formą, gali būti, kad persikėlė į šešėlį, yra ir didelė mokesčių nepriemoka, taip pat gali būti, kad (gyventojai – ELTA) pakeitė mokesčių rezidenciją“, – pažymėjo E. Leontjeva.
„Kol kas nėra oficialių institucijų paaiškinimų, kodėl įvyko šis sumažėjimas“, – teigė LLRI vadovė.
Seimas pernai nusprendė keisti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tvarką ir pajamas apmokestinti trimis progresyviais tarifais – 20, 25 ir 32 proc.
Taip pat pakeistas nekilnojamojo turto mokestis, pakeltas pelno mokestis ir įvesti nauji cukraus bei draudimo mokesčiai, kurių pajamos skiriamos gynybai.
