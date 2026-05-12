Negalėtų vairuoti, medžioti ir žvejoti: Seimas svarstys siūlymą dėl alimentų nemokančių tėvų

Jei Seimas pritartų šiai socialdemokrato Dariaus Razmislevičiaus iniciatyvai, tėvams, kurie nemoka savo vaikams alimentų, grėstų ne tik netekti vairuotojo pažymėjimo, bet ir kitų svarbių dokumentų – medžioklės bilieto, leidimo žvejoti ir laikyti ginklą.
Tiesa, antradienį parlamentarai žengė tik pirmą žingsnį, kuriuo siekiama paskatinti tėvus mokėti alimentus. Iniciatyvą po pateikimo palaikė 101 Seimo narys, balsavusių prieš nebuvo, 4 susilaikė. ANK ir lydinčius dokumentus – Medžioklės, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymų pataisas svarstys Seimo komitetai. Plenarinėje salėje ši iniciatyva turėtų vėl atsirasti birželio 2 d.
Beje, siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų jau šių metų lapkritį.
„Svarbiausia ne pati sankcija, svarbiausia aiški valstybės žinia, kad vaiko interesas aukščiau už suaugusių patogumą. (...) Kviečiu pritarti iniciatyvai, nes vaikai negali apsiginti patys“, – sakė D. Razmislevičius.
Palaikydamas pristatytus projektus Seimo narys Artūras Zuokas pastebėjo, kad vaikai nori išlaikymo, o ne nubaustų tėvų. Jei vaikai negauna išlaikymo, jo nuomone, valstybė turėtų automatiškai aktyvuoti išieškojimo mechanizmą, pavyzdžiui, pradėti turto ir pajamų monitoringą.
Projektas numato, kad vengimas vykdyti teismo sprendimą dėl vaiko išlaikymo užtraukia įspėjimą tėvams. Teismas tokiam asmeniui taip pat galėtų atimti teisę vairuoti transporto priemones, vidaus vandenų transporto priemones, teisę medžioti, įgyti mėgėjų žvejybos leidimą, laikyti ginklus medžioklei.
Įstatymų pataisas parengusio Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto nario D. Razmislevičiaus teigimu, tėvų pareigos išlaikyti savo vaikus nevykdymas yra rimta socialinė problema, kurią būtina spręsti.
Antstolių duomenimis, šiuo metu net 100 tūkst. vaikų laukia, kol bus išieškoti priteisti alimentai.
„Šią naštą velka visi mokesčių mokėtojai, tuo tarpu tie, kurie turėtų išlaikyti vaikus, dažnai nekliudomi pramogauja ir kitaip leidžia pinigus savo malonumui“, – komentuoja D. Razmislevičius.
Jo pastebėjimais, kai kurios šalys, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), Lenkija, Latvija, yra įteisinusios priemones, skatinančias skolininkus vykdyti savo prievolę išlaikyti vaikus, tokias kaip vairuotojo pažymėjimo, automobilio techninės apžiūros galiojimo sustabdymas, medžioklės, žvejybos, ginklų licencijų atėmimas.
Antstolių duomenimis, vaikams laiku nesumokėtų alimentų skola šiuo metu siekia apie 204,5 mln. eurų.
