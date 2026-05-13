Štai kur žmonės dėjo atsiimtus pensijų pinigus: grąžintų paskolų kiekis išaugo 50 proc.

„Stebėjome ryškų pokytį ypač balandžio 10 d., tai buvo viena iš pirmųjų dienų, kai žmonės atgavo pinigus – lyginant 2026 m. balandžio mėnesį ir 2025 m. balandžio mėnesį pastebėjome, kad būtent grąžintų būsto paskolų kiekis padidėjo 50 proc., padidėjo ir vartojimo paskolų apie 40 proc.,“ – LRT radijui trečiadienį, gegužės 13 d., sakė „Creditinfo Lietuva“ Teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė.
Nuo šio sausio gyventojams leidus be apmokestinimo išsiimti antroje pakopoje jų sukauptas lėšas, per pirmą ketvirtį prašymus pateikusiems gyventojams pensijų fondai pinigus turėjo išmokėti iki balandžio 15 d.
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) prezidentas Mindaugas Statulevičius teigė, kad antros pakopos pensijų pinigus gyventojai dabar leidžia pradiniam įnašui padengti ir investiciniam turtui įsigyti.
„Matome iš mūsų narių, kad tie, kurie buvo atidėję sprendimus dėl nekilnojamojo turto įsigijimo, dabar tuos sprendimus priima“, – teigė LNTPA vadovas.
„Galbūt kai kurie žmonės pasiskaido pradinio įnašo dalį, kalbant apie investicinį turtą – dalis žmonių priima sprendimus investuoti, dalis investuotojų yra sugrįžę į nekilnojamojo turto rinką, bet dar trumpas laikas pasakyti, kad dabar bus didelė lavina tų investuotojų vien dėl antrosios pakopos lėšų, manau, metų viduryje galėsime tikslesnį vaizdą matyti“, – sakė M. Statulevičius.
Jo teigimu, per metus nekilnojamojo turto kainos sostinėje išaugo apie 11 proc., tačiau tam įtakos turėjo keletas veiksnių, ne vien pensijų reforma.
Tarp priežasčių – augantys statybinių medžiagų kaštai, didėjančios sklypų kainos ir konkurencija dėl jų, augantys institucijų reikalavimai statinių kokybei.
„Natūralu, kad tai prisideda prie turto sukūrimo kainų didėjimo, tai atsispindi ir pardavimuose ir turbūt neturėtų labai stebinti“, – teigė M. Statulevičius.
Visgi, anot SEB banko asmeninių finansų ekspertės Sigitos Strockytės-Varnės, didelė dalis gyventojų dar neapsisprendė, kam išleis iš pensijų fondų atsiimtas lėšas, todėl jas laiko einamosiose sąskaitose ir taip pinigų nedarbina.
„Kai pinigai yra laisvi, jie labai lengvai pasiekiami impulsyviems pirkiniams“, – sakė ji.
Seimas pernai gyventojams sudarė galimybes laisvai nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos atsiimti lėšas, kurias jie įmokėjo į antros pakopos pensijų fondus kartu su investicine grąža.
Per pirmą reformos ketvirtį iš antros pakopos pensijų kaupimo pasitraukė apie 40 proc. visų sistemos dalyvių – beveik 550 tūkst. žmonių, kaupti liko apie 850 tūkst. gyventojų.
Iš viso pensijų fondai neteko 4,4 mlrd. eurų – iš jų 2,9 mlrd. eurų grąžinta gyventojams, 1,3 mlrd. eurų – „Sodrai“.
