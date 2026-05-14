Lietuvos pensininkams piešia niūrų scenarijų: tai pajustų kiekvienas

Kol politikai ir ekspertai Lietuvoje vis dar diskutuoja, ką daryti su į „Sodros“ rezervą sugrįžusiais maždaug 1,3 mlrd. eurų, senjorai skaičiuoja ne milijardus, o kasdienes išlaidas maistui, vaistams ir šildymui. Vieni siūlo dalį šių lėšų nukreipti papildomoms išmokoms ar spartesniam pensijų didinimui, kiti ragina rezervą saugoti „juodai dienai“, tačiau aišku viena – augančių kainų spaudimą pirmiausia pajunta būtent vyresnio amžiaus žmonės. Tuo metu kaimyninėje Lenkijoje milijonai senjorų jau sulaukė vadinamųjų tryliktųjų pensijų.