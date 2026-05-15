Po Valstybės kontrolės išvadų dėl biudžeto – I. Ruginienės kirtis: bus reikalaujama atsakomybės

2026 m. gegužės 15 d. 14:02
Ūla Klimaševska
Valstybės kontrolei (VK) nustačius reikšmingų klaidų praėjusių metų šalies biudžetų finansinėse ataskaitose, premjerė Inga Ruginienė sako, kad viešieji pinigai nėra „niekieno“, todėl iš institucijų bus reikalaujama atsakomybės už jų panaudojimą.
„Valstybės kontrolės išvados atskleidžia netoleruotinus neūkiškumo ir kontrolės trūkumų atvejus naudojant mokesčių mokėtojų pinigus. (…) Viešieji pinigai nėra „niekieno“. Atsakomybė už jų panaudojimą bus reikalaujama“, – savo „Facebook“ paskyroje penktadienį rašė premjerė.
Anot jos, valstybės biudžeto vykdymo ataskaitose 916,5 mln. eurų išlaidų nebuvo atskleista pagal tikrąją jų panaudojimo paskirtį.
VK auditoriai paskelbė negalėję patvirtinti dalies „Sodros“ ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) ataskaitose pateiktų duomenų teisingumo.
Vien „Sodros“ ataskaitose auditoriai dėl motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų administravimo trūkumų negalėjo patvirtinti 454,9 mln. eurų išmokų teisingumo.
Tuo metu PSDF ataskaitose nustatyti trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis – nefiksuota dalis apskaitai būtinų duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių.
