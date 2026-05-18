Kas pirmas suspės? Labai reikalingai paramai padalyti skirtos vos kelios valandos

2026 m. gegužės 18 d. 12:46
Nuo antradienio šalies gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstui įsigyti, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).
Anot institucijos, prašymus teikti bus galima ribotą laiką – nuo 9 iki 16 val. arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos. Šiam kvietimui skirta apie 5,6 mln. eurų.
„Valstybės parama būstui įsigyti padeda jaunoms šeimoms, žmonėms su negalia, vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams lengviau žengti svarbų žingsnį ir kurti savo namus čia, Lietuvoje.
Siekiame, kad paramos gavimo procesas būtų kuo paprastesnis ir aiškesnis“, – pranešime cituojama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.

Paraiškas gali teikti asmenys ir šeimos, atitinkančios nustatytus pajamų ir turto kriterijus, neturinčios nuosavo būsto arba atitinkančios įstatyme numatytas išimtis dėl jau turimo būsto.
Valstybės parama asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkst. eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimai – 87 tūkst. eurų, o nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti – 35 tūkst. eurų.
Prašymai teikiami Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).
 
