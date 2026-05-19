Su naujienų portalu susisiekę skaitytojai praneša, kad Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (SPIS) – www.spis.lt., kurioje ir reikia teikti prašymus, neveikia.
„Nežinau, kiek laiko šis trikdis tęsis. Ką mums dabar daryti, – nerimauja su žurnalistais antradienio rytą susisiekusi kaunietė Indrė. – Tai yra kažkoks pasityčiojimas. Tiek laiko kalbėta apie šią paramą, o dabar visos viltys jau nuplaukė. Labai liūdna.“
Su portalu susisiekė ir kita skaitytoja. Ji rašo, kad nuo šiandien, gegužės 19 d., nuo 9:00 val. iki 16:00val., gyventojai buvo kviečiami teikti prašymus valstybės teikiamai paramai būstui įsigyti. Tačiau moteris sako esanti nusivylusi dabartine sistema.
„Visur buvo teikiama informacija, kad greičiausias ir patogiausias būdas tai padaryt per SPIS sistemą, nes prašymai bus rikiuojami pagal laiką pateikto prašymo SPIS sistemoje, o ne pagal laiką savivaldybei fiziškai ar el. laišku paštu teiktam prašymui.
Nuo pat 9:00 sistema visiškai strigo ir metė serverio klaidą (Error code 502), po 10 min., t.y. 9:10 val., forma jau buvo išimta iš prašymų sąrašo, o ir jau pradėtos pildyti formos nebebuvo galima pateikti, nes buvo metamas pranešimas „Šiuo metu prašymų teikimas yra negalimas“.
Socmin.lrv.lt puslapyje yra minima, kad prašymus bus galima teikti iki 16:00 val, arba kol pasibaigs kvietimui skirtų lėšų suma, 5,6 mln. eurų.
Visi kurie turi sveiko proto ir nors minimalias IT žinias, supranta, kad per 10 min., kai sistemoje praktiškai buvo neįmanoma užpildyti prašymo, nes sistema nepavilko krūvio, per tiek laiko praktiškai neįmanoma išdalinti tokios sumos.
Aš labai norėčiau, kad būtų šioje vietoje paskatintas auditas, nes susidarė įspūdis, kad pinigėliai jau buvo seniai rezervuoti ir išdalinti, o forma buvo atidaryta keliolikai minučių tik dėl vaizdo. Šiuo atveju tikrai nekvepia skaidrumu ir gali su ankčiau dalintomis subsidijomis vyko tas pats“, – įsitikusi skaitytoja, paprašiusi neįvardinti jos vardo.
Ministerija: pinigų neliko per 10 minučių
Savo internetiniame puslapyje SADM skelbia, kad pasibaigus valstybės biudžeto lėšoms, skirtoms pažymoms, patvirtinančioms teisę į paramą būstui įsigyti, (toliau – pažymos) formuoti, stabdomas 2026 m. gegužės 19 d. kvietimas teikti prašymus suteikti paramą būstui įsigyti (gauti valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kreditą ir (ar) subsidiją) (toliau – prašymai).
„Pranešama, kad sustabdžius kvietimą, prašymo forma „Prašymas suteikti paramą būstui įsigyti (gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir (ar) subsidiją) (BP–1)“ išoriniame SPIS portale yra neaktyvi. Pareiškėjai nebegali teikti prašymų.
Savivaldybės iki kvietimo sustabdymo, t. y. iki 9 val. 10 min., gautus prašymus, pateiktus kitais būdais nei per SPIS, juos suveda į SPIS.
Prašymai pateikti po 9 val. 10 min. SPIS neregistruojami, pareiškėjams nurodant jų nenagrinėjimo priežastis.
Ministerija, įvertinusi paramai būstui įsigyti skirtas lėšas bei jų poreikį pagal SPIS registruotus prašymus, atskiru raštu informuos savivaldybių administracijas apie prašymų nagrinėjimą ir pažymų apie teisę į paramą būstui įsigyti išdavimą“, – pažymi ministerija.
Portalas Lrytas išsiuntė klausimus SADM, kad ši atsakytų į gyventojų nusiskundimus. Tačiau kol kas jų atsakymo negavome. Gavus ministerijos atsakymą straipsnį tikimės papildyti.