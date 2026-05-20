Gyventojams akimirksniu išgraibsčius pinigus, ministerija pirmajam būstui skirs papildomus milijonus

2026 m. gegužės 20 d. 13:15
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija trečiadienį, gegužės 20 d., pranešė paramai pirmajam būstui įsigyti skirianti papildomus 5 mln. eurų.
Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės, sprendimas skirti daugiau lėšų priimtas atsižvelgus į didelį gyventojų aktyvumą teikiant paraiškas antradienį.
„Matome, kad valstybės parama pirmajam būstui žmonėms labai reikalinga. Didelis gyventojų aktyvumas parodė, kad poreikis didelis, todėl priėmėme sprendimą skirti papildomų lėšų, kad daugiau šeimų galėtų pasinaudoti šia galimybe“, – pranešime cituojama J. Zailskienė.
Ministerija pažymi, kad papildomai skyrus dar 5 mln. eurų bendra paramos suma išauga iki 10,6 mln. eurų.
Anot jos, savivaldybės netrukus pradės nagrinėti pateiktus prašymus, o gyventojai apie jų nagrinėjimo eigą ir rezultatus bus informuoti savivaldybių pranešimais.
