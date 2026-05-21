„Sodra“ siunčia žinią: aiškina, kokiu atveju šią išmoką mokės trumpiau

Neperleidžiami mėnesiai yra vaiko priežiūros atostogų dalis, kuria privalo pasinaudoti kiekvienas iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų. Abu tėvai bent po 2 mėnesius (62 kalendorines dienas) turi skirti vaiko priežiūros atostogoms. Likusį vaiko priežiūros atostogų laiką šeima gali pasidalyti pagal savo poreikius.
Pavadinimas „neperleidžiami mėnesiai“ reiškia, kad jie priklauso konkrečiam tėvui ir negali būti perduoti kitam. Pavyzdžiui, mama negali pasinaudoti tėčiui priklausančiais mėnesiais ir atvirkščiai. Jais taip pat negali naudotis seneliai. Tuo metu perleidžiamais mėnesiais vaiko priežiūros išmoką gali gauti mama, tėtis, vaiko įtėviai, globėjai arba vaiko seneliai.
Jeigu vienas iš tėvų savo neperleidžiamais mėnesiais nepasinaudoja iki vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpio pabaigos, išmokos mokėjimas sutrumpėja nepanaudotu laikotarpiu.
Pavyzdžiui, šeima pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką iki vaikui sukaks 18 mėnesių, o visą šį laiką išmoką gauna mama. Jei vaikui artėjant prie 16 mėnesių tėtis dar nėra pasinaudojęs savo neperleidžiamais mėnesiais, nuo 16 mėnesio išmokos mokėjimas nutraukiamas.
Jei šioje situacijoje tėtis nuspręstų išeiti vaiko priežiūros atostogų kai vaikui sukaks 16 mėnesių, paskutinius du mėnesius vaiko priežiūros išmoką gautų jis. Tokiu būdu jis išnaudotų savo neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius, o bendras išmokos mokėjimo laikas būtų 18 mėnesių.
Neperleidžiamais mėnesiais galima naudotis lanksčiai – visą laiką iš karto arba dalimis, pakaitomis su kitu iš tėvų. Pavyzdžiui, vieną mėnesį ar kelias savaites galima pasinaudoti iš karto, o likusią dalį – vėliau. Tėvai gali keistis vaiko priežiūros atostogomis, grįžti į darbą ir vėl išeiti atostogų.
Abu tėvai tuo pačiu metu neperleidžiamais mėnesiais naudotis negali, nes vaiko priežiūros atostogos už tą patį vaiką gali būti suteiktos tik vienam iš tėvų. Išimtis taikoma susilaukus daugiau nei vieno vaiko, pavyzdžiui, dvynukų.
Kokio dydžio išmoka mokama?
„Sodrai“ priėmus sprendimą skirti vaiko priežiūros išmoką, pirmiausia mokama išmoka už neperleidžiamus mėnesius. Šiuo laikotarpiu išmoka yra didesnė nei likusiais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais.
Tačiau tai nereiškia, kad vienam iš tėvų pasinaudojus savo neperleidžiamais mėnesiais, kitas tėvas turi juos išnaudoti iš karto po to. Svarbiausia – nepamiršti jais pasinaudoti iki vaiko priežiūros išmokos laikotarpio pabaigos.
Neperleidžiamų mėnesių laikotarpiu mokama 78 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio vaiko priežiūros išmoka. Likusiais mėnesiais išmokos dydis priklauso nuo pasirinktos išmokos mokėjimo trukmės.
Pasirinkus išmoką gauti iki vaikui sukaks 18 mėnesių, mokama 60 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio išmoka. Pasirinkus išmoką iki 24 mėnesių – iki vaikui sukaks vieneri metai mokama 45 proc., o vėliau – 30 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio išmoka.
Ką daryti, jeigu neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais noriu naudotis dalimis?
Jeigu tėvai vaiko priežiūros atostogomis naudojasi pakaitomis, kiekvieną kartą „Sodrai“ reikia pateikti prašymą nutraukti arba atnaujinti vaiko priežiūros išmokos mokėjimą. Kai vaiko priežiūros atostogos nutraukiamos, „Sodrai“ turite pateikti prašymą nutraukti išmokos mokėjimą. Kai vaiko priežiūros atostogos suteikiamos iš naujo – prašymą atnaujinti išmokos mokėjimą.
Jei gaudamas vaiko priežiūros išmoką už neperleidžiamus laikotarpius gavėjas nutraukia vaiko priežiūros atostogas, bet nepateikia prašymo nutraukti išmokos mokėjimą, jam toliau mokamas vaiko priežiūros išmokos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumas.
Jei vaiką augina vienas iš tėvų
Jeigu vaiką augina tik vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, jis turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką už kito iš vaiko tėvų nepanaudotą neperleidžiamą vaiko priežiūros atostogų laikotarpį. Vienišiems tėvams vaiko priežiūros išmoka už kitam iš vaiko tėvų priklausantį, tačiau jo nepanaudotą laikotarpį skiriama ir mokama tik likus 2 mėnesiams iki pasirinktos vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmės pabaigos.
Tai reiškia, kad pasirinkus išmokos mokėjimą kol vaikui sueis 18 mėnesių, išmoka už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį bus mokama 17 ir 18 vaiko priežiūros mėnesiais. Pasirinkus išmokos mokėjimą kol vaikui sueis 24 mėnesiai, išmoka už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį bus mokama 23 ir 24 mėnesiais.
Laikoma, kad vaiką augina vienas iš jo tėvų, įtėvių ar globėjų, kai:
- kitas iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų yra miręs ar pripažintas mirusiu, pripažintas nežinia kur esančiu, jam terminuotai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia;
- jei vaikui, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, nenustatyta tėvystė;
- jei vaikas, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, yra atskirtas nuo vieno iš jo tėvų;
- kitas iš vaiko tėvų pripažintas neveiksniu šioje srityje;
- jei vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš jo tėvų, o kitam apribotas bendravimas su vaiku;
- jei kitas iš vaiko globėjų yra atleistas arba nušalintas nuo pareigų;
- jei kitas iš vaiko tėvų atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje ir dėl to negali prižiūrėti vaiko.