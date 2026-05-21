Turi žinių dėl MMA augimo – nudžiugins ne visus

„MMA tokioje situacijoje, kai ekonomika auga, tikrai turėtų didėti. Tiesa, tas didėjimo tempas turėtų atsižvelgti į visas puses. Dabar, ką mes girdime iš atokesnių ir mažesnių regionų, ten įsikūrusių verslų – jie sako, kad MMA tikrai turi augti, tačiau tai turi vykti nuosaikiau. Jei anksčiau augimas buvo 12 proc., gal kitąmet jis turėtų būti arčiau 8 proc. Turime tai daryti šiek tiek nuosaikiau“, – trečiadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo K. Vaitiekūnas.
„Mūsų ekonomika tikrai leidžia turėti augimą ir jis gali būti didesnis nei infliacija. Tiesa, augimas galėtų būti bent keliais procentiniais punktais mažesnis nei iki šiol. (…) Dabar vyksta derybos Trišalėje taryboje ir manau, kad ten visi argumentai bus išsakyti, į juos atsižvelgta ir kažkoks procentas rastas“, – tikino jis.
Kaip skelbė ELTA, Lietuvos banko (LB) Trišalėje taryboje balandžio pabaigoje teigė, kad remiantis taryboje sutarta formule, minimali alga nuosaikiu scenarijumi turėtų augti 6,4 proc. – 73,6 euro „į rankas“, spartesniu – 12 proc. – 138,1 euro „į rankas“.
Šiemet MMA siekia 1153 eurus „ant popieriaus“ – išaugo 11,1 proc., lyginant su 2025 m. Tam valstybės biudžete skirta 37,3 mln. eurų.
Pagal 2017 m. įtvirtintą formulę, MMA apskaičiuojama vertinant praėjusių metų vidutinį darbo užmokestį (VDU) be priedų, priemokų ir premijų, pridedant einamųjų ir ateinančių metų VDU prognozę.
MMA ir VDU santykis turi siekti nuo 45 iki 50 proc. ir atitikti ketvirtadalio didžiausią vidutinio darbo užmokesčio (VDU) ir MMA santykį turinčių Europos Sąjungos (ES) valstybių narių vidurkį, nustatomą pagal paskutinių trijų metų duomenis.
