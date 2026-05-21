VMI primena: šiam veiksmui atlikti liko mažiau nei dvi savaitės

VMI nurodo, kad deklaruojant investicinę sąskaitą, gyventojas turi nurodyti finansų įstaigos ar mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimą, valstybę, sąskaitos numerį, atidarymo datą bei datą, nuo kada sąskaita pradėta naudoti investicijoms.
Taip pat turi būti deklaruojamos visos investicinės sąskaitos operacijos, kurios yra reikalingos pajamų mokesčiui apskaičiuoti, pavyzdžiui, lėšų įnešimai, lėšų išėmimai ir kitos su investicine sąskaita susijusios operacijos.
Investicinę sąskaitą gyventojai deklaruoti turi iki birželio 1 d.
Kaip skelbta, 2025 m. pradėjusi veikti investicinė sąskaita yra skirta sudaryti palankesnes sąlygas gyventojams investuoti.
Pasirinkus investicinės sąskaitos modelį, pajamų mokestis mokamas tik tada, kai iš investicinės sąskaitos išsiimama daugiau lėšų, nei į ją buvo įmokėta.