C. Eastwoodo šešėlis Lietuvoje: likviduotos bendrovės atstovui – skaudus smūgis

Žala priteista iš verslininko Giedriaus Bučinsko.
Klaipėdos apygardos teismas kaip pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo civilinę bylą dėl turtinės žalos atlyginimo. Byloje reikalavimą Lietuvos piliečiui pareiškė 95 metų aktorius ir teises į jo atvaizdą valdanti bendrovė „Garrapata“.
Kaip pranešė teismas, byloje nustatyta, kad atsakovo G. Bučinsko valdoma bendrovė „Mediatonas“, reklamuodama CBD (kanabidiolio – vienos iš medžiagų, randamų kanapių augale) produktus, be ieškovų sutikimo naudojo žymaus aktoriaus vardą, atvaizdą ir tariamą pritarimą reklamuojamiems produktams. Interneto svetainėse buvo publikuojami tikrovės neatitinkantys straipsniai ir tariami aktoriaus pasisakymai, sudarant klaidingą įspūdį, kad jis pats vartoja CBD produktus, jie jam padeda ir juos rekomenduoja kitiems vartotojams.
Atsakovas su ieškiniu nesutiko, ginčijo interneto svetainių priklausomybę bendrovei, publikacijų autentiškumą ir rėmėsi Visuomenės informavimo įstatyme nustatytais atsakomybės netaikymo pagrindais.
Išnagrinėjęs bylą iš naujo pagal Lietuvos apeliacinio teismo pateiktus išaiškinimus, teismas pirmiausia vertino, ar ieškovai įrodė bendrovės neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį ir kaltę.
„Teismas konstatavo, kad bendrovė pažeidė Civilinio kodekso ir Reklamos įstatymo nuostatas, nes reklamoje be ieškovo sutikimo naudojo jo vardą, atvaizdą ir jam priskyrė teiginius, kurių jis niekada nėra išsakęs“, – rašoma Klaipėdos apygardos teismo pranešime.
Sprendime pažymėta, kad pasaulyje žinomo asmens vardo, reputacijos ir atvaizdo naudojimas reklamos tikslais turi savarankišką ekonominę vertę rinkoje ir įprastai yra atlyginamas. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju žala kilo būtent dėl neteisėto komercinio C. Eastwoodo įvaizdžio panaudojimo reklamoje be jo sutikimo ir be atlygio už tokį naudojimą.
Teismas taip pat atsižvelgė į byloje nustatytą aplinkybę, kad aktorius iš esmės nedalyvauja komercinėse reklamose ir per savo karjerą tik išimtiniu atveju buvo davęs sutikimą naudoti savo vardą bei atvaizdą reklamos kampanijoje.
Vertindamas žalos dydį, teismas pažymėjo, kad byloje pateiktas JAV teismo sprendimas, kuriuo iš Lietuvos bendrovės priteista daugiau kaip 5 mln. eurų žalos atlyginimo, Lietuvoje neturi prejudicinės ar vykdytinumo galios, tačiau vertinamas kartu su kitais byloje esančiais įrodymais kaip vienas iš duomenų šaltinių nustatant neteisėto komercinio panaudojimo mastą ir ekonominę vertę.
Ieškovo pasaulinio žinomumo, išskirtinės reputacijos ir itin reto dalyvavimo komercinėse reklamose jo vardo ir atvaizdo panaudojimas reklamos tikslais objektyviai yra brangus ir rinkoje yra vertinamas. Patirta turtinė žala vertinta kaip negautas atlygis už neteisėtą komercinį ieškovo vardo, atvaizdo ir žinomumo panaudojimą.
Atsižvelgęs į reklamos mastą, prieinamumą interneto vartotojams bei ieškovo žinomumą, komercinį tikslą, teismas konstatavo, kad ieškovai įrodė turtinės žalos faktą. Teismas nusprendė, kad teisingas ir proporcingas nagrinėjamu atveju yra 200 tūkst. eurų dydžio turtinės žalos atlyginimas.
Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovas buvo bendrovės vadovas, vienintelis akcininkas ir likvidatorius. Teismas konstatavo, kad atsakovui buvo žinoma apie JAV vykusį teisminį procesą, tačiau, nepaisant to, bendrovė buvo likviduota, galimi kreditiniai reikalavimai nebuvo įtraukti į apskaitą, o likęs bendrovės turtas paskirstytas vieninteliam akcininkui. Teismas nusprendė, kad atsakovui egzistuoja visos civilinės atsakomybės sąlygos, ir ieškovų patirtos žalos atlyginimą priteisė iš atsakovo asmeniškai.
Teismas ieškovų ieškinį tenkino iš dalies ir iš atsakovo priteisė 200 tūkst. eurų turtinės žalos atlyginimą, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.
Verslininko bendrovė „Mediatonas“, kuri vertėsi interneto svetainių kūrimu, yra likviduota.
C. Eastwoodas per savo karjerą yra pelnęs keturias „Oskarų“ statulėlės ir tiek pat „Auksinių gaublių“.
Už savo darbus filmuose „Menantis pikta“ (1992 m.) ir „Mergina verta milijono“ ( 2004 m.), jis laimėjo Oskarus už geriausią režisierių, geriausio vaizdo kūrėją ir buvo nominuotas geriausio aktoriaus kategorijoje.