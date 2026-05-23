Pelnas augo perpus, paskolos – rekordiniu tempu: kas vyksta rinkoje?

Finansinė įstaiga skaičiuoja, kad pasibaigus pirmajam 2026 m. ketvirčiui išduotų paskolų suma pasiekė 572 mln. eurų (prieš metus – 438,9 mln. eurų). Banko grynosios palūkanų pajamos tuo metu per pirmąjį ketvirtį pasiekė 6,3 mln. eurų ir buvo 10 proc. didesnės nei tuo pačiu 2025 m. periodu.
„Urbo“ banko administracijos vadovo Mariaus Arlausko teigimu, nors šių metų pradžioje metinė infliacija Lietuvoje spartėjo – nuo 2,8 proc. sausį iki 4,4 proc. kovą, tiek gyventojai, tiek įmonės metų pradžioje skolinosi aktyviau.
„Banko paskolų portfelis per metus iki kovo pabaigos augo beveik dvigubai sparčiau už rinkos vidurkį – tai lėmė didėjantis banko vardo žinomumas, aktyvūs rinkodaros veiksmai ir palankios skolinimosi sąlygos. Tikėtina, kad privačių klientų segmente kreditavimą suaktyvino ir pensijų sistemos pokyčiai – planuodami būsimas išmokas, gyventojai drąsiau ėmė paskolas“, – pranešime cituojamas M. Arlauskas.
Jis taip pat pažymėjo, kad šiemet pastebimai augo ir „Urbo“ banko indėlių apimtys – jų suma kovo 31 d. buvo 21 proc. didesnė nei prieš metus ir siekė 714 mln. eurų.
Pirmąjį 2026 m. ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, banko grynosios paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos sumažėjo 7 proc. iki 0,7 mln. eurų. Tuo metu grynasis pelnas iš operacijų užsienio valiuta palyginamuoju laikotarpiu didėjo beveik 11 proc. iki 0,5 mln. eurų.
„Urbo“ duomenimis, bendras banko turtas šių metų kovo pabaigoje siekė 804 mln. eurų ir buvo 20 proc. didesnis nei prieš metus (668 mln. eurų). Banko akcininkų nuosavybė per metus padidėjo 8 proc. – iki 69 mln. eurų.
Iki kovo 31 d. „Urbo“ banke dirbo 282 darbuotojai, klientų aptarnavimo tinklą sudarė 25 teritoriniai padaliniai.