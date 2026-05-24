Auginantiems vaikus – viliojantis siūlymas: taip šeimos galėtų gauti daugiau pinigų

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisas įregistravęs Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius siūlo numatyti papildomą išmoką tėvams, kurie faktiškai pasinaudoja šiomis neperleidžiamomis dviejų mėnesių vaiko priežiūros atostogomis.
Pasak projektą inicijavusio parlamentaro, dabartinė privalomų dviejų mėnesių trukmės neperleidžiamų atostogų sistema popieriuje atrodo gražiai, bet praktikoje – virto finansine bauda šeimoms.
„Įstatymas reikalauja: jei vaiko priežiūros atostogos, pavyzdžiui, trunka 24 mėnesius, po 22 mėnesių mama turi grįžti į darbą, o likusius 2 mėnesius su vaiku privalo likti tėtis.Tačiau realybė visiškai kita. Dažniausiai vyrai dėl darbo specifikos ar finansinių priežasčių negali išeiti šių atostogų. Rezultatas? Mamos priverstos imti neapmokamas atostogas, kad pabūtų su vaiku, kol jam sueis 2 metai, o šeima tiesiog praranda 2 mėnesių pajamas. Tikslas įtraukti abu tėvus į vaikų priežiūrą lieka neįgyvendintas, o šeimos biudžete atsiranda skylė“, – Eltai sakė D. Razmislevičius.
Seimo nario teigimu, valstybė turi ne bausti, o skatinti šeimas.
„Mano siūlymas yra toks: nuo prievartos prie skatinimo. Valstybė neturi bausti šeimų. Privalome keisti logiką ir pasiūlyti „morkos“, o ne „lazdos“ principą.
„Siūlau leisti abiem tėvams gauti išmokas vienu metu, jei jie realiai dalinasi vaiko priežiūra. Mamai grįžus į darbą, už likusius 2 mėnesius jai toliau teisėtai priklausytų vaiko priežiūros išmoka, o tėtis, išėjęs savo neperleidžiamų atostogų, taip pat gautų jam priklausančią išmoką ir realiai būtų su vaiku“, – projektą komentavo D. Razmislevičius.
Priėmus įstatymo pataisas, anot jo, šeima neprarastų pinigų, o būtų skatinama – gautų papildomas pajamas už abiejų tėvų aktyvų įsitraukimą į vaiko auginimą.
„Turime remti šeimų pasirinkimą, o ne diktuoti sąlygas, kurios jas finansiškai smukdo“, – teigė D. Razmislevičius.
Šiuo metu, jei tėvas nepasinaudoja jam skirta neperleidžiama vaiko priežiūros atostogų dalimi, už šį laikotarpį vaiko priežiūros išmoka vaiko motinai nėra skiriama.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys D. Razmislevičius tikisi, kad pritarus jo iniciatyvai, pagerės šeimų finansinė padėtis, ne tik mamos, bet ir tėvai aktyviau dalyvaus vaikų priežiūroje.
D. Razmislevičiaus skaičiavimais, pasiūlyto projekto įgyvendinimas pareikalautų papildomai maždaug iki 13 milijonų eurų per metus. Anot parlamentaro, tokia suma būtų reikalinga, jei apie 30 proc. tėvų pasinaudotų neperleidžiamomis atostogomis. Šiuo metu tuo pasinaudoja apie 24 proc. tėvų.
„Tačiau manyčiau, kad realiai ši priemonė kainuotų mažiau, nes daugiau moterų grįžtų į darbo rinką, padidėtų jų užimtumas ir pajamos, būtų surinkta daugiau mokesčių. Nors trumpuoju laikotarpiu padidėtų valstybės išlaidos dėl papildomų išmokų, bet ilguoju laikotarpiu, manau, kad šios išlaidos atsipirktų. Tokie modeliai, pvz. Skandinavijoje, laikomi ne išlaidomis, o investicija“, – sako D. Razmislevičius.
Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos įsigaliotų nuo 2028 m. sausio 1 d.
