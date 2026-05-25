VerslasMano pinigai

Dalis gyventojų sulauks laiškų iš savivaldybės: skaičiuoja skolas

2026 m. gegužės 25 d. 15:52
Ieva Kazlauskaitė
Vilniaus rajono savivaldybė praneša, kad artimiausiu metu gyventojai, turintys neapmokėtų vietinės rinkliavos už komunalinių ir buityje susidarančių atliekų tvarkymą įmokų, gaus pranešimus apie įsiskolinimus. Juose bus pateikta skolos suma, apskaičiuota iki 2026 metų pirmojo ketvirčio pabaigos.
Daugiau nuotraukų (2)
Pranešimai gyventojus pasieks keliais kanalais: elektroniniu paštu, SMS žinutėmis arba popieriniais laiškais. Skolų administravimo pranešimus gyventojams pateiks bendrovė „Easy Debt Service“.
Savivaldybė ragina atkreipti dėmesį į gautą informaciją ir pasirūpinti atsiskaitymu, jei skola susidarė. Laiku sumokėtos įmokos padeda išvengti papildomų administravimo veiksmų ir užtikrina sklandesnį paslaugų teikimą.
Vietinės rinkliavos lėšos skiriamos atliekų surinkimui, transportavimui ir tvarkymui, taip pat su tuo susijusiai infrastruktūrai: konteinerių aikštelėms, jų priežiūrai, atnaujinimui ir plėtrai. Savivaldybės praktikoje ši rinkliava laikoma viena pagrindinių komunalinių atliekų sistemos finansavimo priemonių.
Susiję straipsniai
Gyventojus siutina mokesčiai liftui: „Gyvenu pirmame aukšte, bet sąskaitas gaunu“

Gyventojus siutina mokesčiai liftui: „Gyvenu pirmame aukšte, bet sąskaitas gaunu“

Važiuojantiems prie jūros teks atverti pinigines: štai kur grąžinama parkavimo rinkliava

Važiuojantiems prie jūros teks atverti pinigines: štai kur grąžinama parkavimo rinkliava

Skambi byla kunigui kainavo ne tik reputaciją: „Jaučiausi kaip ėriukas, stovintis prieš traukinį“

Skambi byla kunigui kainavo ne tik reputaciją: „Jaučiausi kaip ėriukas, stovintis prieš traukinį“

Gyventojams, gavusiems pranešimą, rekomenduojama pasitikrinti, ar jame nurodyti duomenys sutampa su jų turima informacija, o kilus klausimams kreiptis į pranešime nurodytus kontaktus. Taip pat svarbu įvertinti, ar kontaktiniai duomenys savivaldybei yra aktualūs, kad informacija pasiektų laiku.
Vilniaus rajono savivaldybėlaiškaiskolos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.