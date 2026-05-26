Stulbinantys skaičiai: šių įmonių darbuotojams – penkiaženkles sumas siekiantys atlyginimai

Vis dėlto verta atkreipti dėmesį, kad tokius šuolius dažnai lemia ne bazinių algų augimas, o vienkartinės premijos, bonusai, opcionų realizavimas ar kitos papildomos išmokos.
Žemiau pateikiame įmones, kuriose vidutinis darbo užmokestis balandį buvo didžiausias šalyje. Vidutiniai darbo užmokesčiai yra bruto, tai yra neatskaičius mokesčių.
„GPS Capital Markets Europe“ – 55 827 eurai
Skaidrumo direktyva sukels ne vieną iššūkį: darbdaviai imsis visokių gudrybių
Vilniuje registruota bendrovė „GPS Capital Markets Europe“ veiklą pradėjo 2020 metų rugsėjo 23 dieną. Pagrindinė jos veikla – finansinės paslaugos ir konsultacijos.
Nors balandį įmonėje fiksuotas rekordinis atlyginimų vidurkis, viešai skelbti ankstesni mėnesių duomenys rodo gerokai kuklesnius skaičius – nuo 8,5 iki 9,9 tūkst. eurų.
Gegužės 26-osios duomenimis, bendrovėje apdraustųjų darbuotojų nebefiksuojama.
„Humbility“ – 40 317 eurų
Susiję straipsniai
Programinės įrangos kūrimo bendrovė „Humbility“ Vilniuje įregistruota 2021 m., čia dirba 45 darbuotojai.
Vis dėlto ankstesniais mėnesiais vidutinis atlygis čia siekdavo kiek daugiau nei 6 tūkst. eurų.
„PayRay Bank“ – 30 884 eurai
Specializuotas bankas „PayRay Bank“ veiklą pradėjo 2018 m. Vilniuje.
Bankas specializuojasi apyvartinio kapitalo finansavimo ir faktoringo paslaugose verslui. Šiuo metu įmonėje dirba 12 darbuotojų.
Ankstesniais mėnesiais atlyginimas dažniausiai svyravo tarp 5–8 tūkst. eurų. Tai rodo reikšmingą vienkartinį atlygio šuolį.
„CAPITAL COM IP LTD filialas“ – 27 256 eurai
Vilniuje registruotas „CAPITAL COM IP LTD“ filialas veikia nuo 2022 m.
Filialo pagrindinė veikla – programinės įrangos kūrimas. Čia dirba 11 darbuotojų.
Iki balandžio vidutinis atlyginimas dažniausiai svyravo tarp 8–10 tūkst. eurų, tad ir čia matomas ryškus šuolis.
„ARM GATE“ – 25 617 eurų
Vilniuje registruota „ARM GATE“ laboratorinės įrangos prekybos ir serviso bendrovė veikia beveik 28 metus.
Įmonėje dirba 9 darbuotojai.
Pastarųjų mėnesių statistika rodė, kad vidutinis atlyginimas čia paprastai siekė 3–5 tūkst. eurų.
„Biomin Lietuva“ – 21 401 euras
Klaipėdoje registruota „Biomin Lietuva“ veikia daugiau nei 23 metus.
Bendrovė specializuojasi gyvūnų mitybos ir sveikatos sprendimuose, kuria pašarų priedus bei premiksus.
Įmonėje dirba vos 4 darbuotojai. Iki šio šuolio vidutinis atlyginimas čia laikėsi ties maždaug 4 tūkst. eurų riba.
„KAYAK Lithuania“ – 21 371 euras
Kaune registruota „KAYAK Lithuania“ veiklą pradėjo 2011 m.
Tarptautinei kelionių technologijų grupei priklausanti įmonė kuria programinę įrangą ir šiuo metu turi 139 darbuotojus.
Ankstesniais mėnesiais atlyginimas čia dažniausiai kiek viršydavo 5 tūkst. eurų ribą.
„EUROVIA CZ a.s. filialas Lietuvoje“ – 20 673 eurai
Vilniuje registruotas filialas veiklą pradėjo 2012 m. Čia dirba 7 darbuotojai.
Pagrindinė veikla siejama su infrastruktūros ir susijusiais NT projektais.
Iki šio šuolio vidutinis atlyginimas laikėsi kiek aukščiau 4 tūkst. eurų ribos.
„ViGo engineering LT“ – 19 149 eurai
Vilniuje registruota statybų bendrovė „ViGo engineering LT“ veiklą pradėjo 2023 m.
Įmonėje dirba 12 darbuotojų. Iki balandžio vidutinis atlyginimas įmonėje dažniausiai svyravo tarp 7–8 tūkst. eurų.
„ADAMA Northern Europe“ – 18 537 eurai
Vilniuje registruota „ADAMA Northern Europe“ veikia daugiau nei 13 metų.
Bendrovė priklauso tarptautinei žemės ūkio sprendimų grupei ir specializuojasi augalų apsaugos produktų srityje.
Įmonėje dirba 6 darbuotojai. Ankstesniais mėnesiais vidutinis atlyginimas čia siekė apie 8 tūkst. eurų.
Sodraatlyginimasbalandis
Rodyti daugiau žymių