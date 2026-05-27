Išmoka vaikui gali būti mokama iki 23 metų: apie tai žino nedaugelis

„Vaiko pinigai – tai pagalba šeimoms ir jaunam žmogui jo augimo bei mokymosi laikotarpiu. Norime priminti, kad ši parama gali būti mokama ir po 18-ojo gimtadienio, jei jaunas žmogus toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Svarbiausia – laiku pateikti prašymą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Kiekvienam vaikui Lietuvoje kas mėnesį mokama 129,5 euro dydžio išmoka vaikui – ji mokama iki vaikui sukanka 18 metų.
Išmoka gali būti mokama ir ilgiau – iki 23 metų, jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio mokymo įstaigose, kai į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo programa (įskaitant asmenis akademinių atostogų, suteiktų dėl ligos arba nėštumo ir gimdymo ar atostogų vaikui prižiūrėti, laikotarpiu). Taigi, vyresniems kaip 18 metų asmenims išmoka mokama iki tol, kol įgyjamas vidurinis išsilavinimas.
Jeigu pasibaigus paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui vyresnis kaip 18 metų asmuo ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, dėl tolesnio išmokos skyrimo asmuo turi kreiptis ir pateikti prašymą. Dėl išmokos skyrimo gali kreiptis vienas iš vaiko tėvų (įtėvių), bendrai gyvenančių asmenų ar pats pilnametis asmuo, turintis teisę gauti išmoką.
Prašymą gauti išmoką vaikui galima pateikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt ar tiesiogiai savo gyvenamosios vietos savivaldybei.
Svarbu pažymėti, kad išmoka vaikui gali būti grąžinta už praėjusius 12 mėnesių nuo prašymo pateikimo savivaldybės administracijai dienos, jeigu laikotarpiu, už kurį prašoma išmoką grąžinti, vaikas turėjo teisę minėtą išmoką gauti.
Todėl, jeigu besimokantis mokykloje vaikas, sukakęs 18 metų, dėl išmokos vaikui skyrimo iškart nesikreipė, išmoka jam bus grąžinta nuo dienos, kai jam sukako 18 metų (bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių).
Pavyzdžiui, mokykloje besimokančiam vaikui 18 metų sukako 2025 m. lapkričio 5 d., prašymą dėl išmokos skyrimo jis pateikė 2026 m. gegužės 15 d. Išmoka vaikui bus grąžinta nuo 2025 m. lapkričio 5 d. ir paskirta iki jis baigs bendrojo ugdymo programą.
Atkreipiame dėmesį, kad Išmokų vaikams įstatyme nustatytas išmokos vaikui mokėjimas iki 23 metų, nes pagal Švietimo įstatymą (14 str. 6 d.) mokiniai, turintys labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gali mokytis iki 23 metų. Todėl, siekiant užtikrinti visiems vaikams vienodas sąlygas gauti vaiko pinigus iki jie baigs bendrojo ugdymo programą (t. y. įgis vidurinį išsilavinimą), išmoka vaikui mokama iki 23 metų.
Papildoma išmoka vaikui gausioms ir nepasiturinčioms šeimoms ir vaikams su negalia
Nuo 2026 m. sausio 1 d. gausioms ir nepasiturinčioms šeimoms ir vaikams su negalia papildomai skiriama išmoka vaikui siekia 76,2 euro per mėnesį. Ji priklauso vaikams iki 18 metų, o jei jaunas žmogus mokosi pagal bendrojo ugdymo programą – iki mokslų pabaigos, bet ne ilgiau nei iki 23 metų. Gausios ir nepasiturinčios šeimos, vaikai su negalia iš viso gauna 205,7 euro per mėnesį už vieną vaiką.
Svarbu žinoti, kad vertinant, ar šeima laikoma gausia (auginančia ir (ar) globojančia 3 ir daugiau vaikų), į šeimos sudėtį bus įskaitomi ir iki 24 metų besimokantys ar studijuojantys pilnamečiai vaikai, net jei jie dirba, tačiau nėra sukūrę savo šeimos ir neaugina vaikų.
Tai reiškia, kad net jei pilnametis vaikas, besimokantis profesinėje mokykloje ar studijuojantis, pats nebegaus vaiko pinigų, šeima vis tiek galės būti laikoma gausia, o jaunesniems vaikams bus mokama papildoma išmoka kaip gausios šeimos vaikams.
Šeima, auginanti ir (ar) globojanti 1 ar 2 vaikus, papildomai skiriamą išmoką vaikui turi teisę gauti, jeigu vidutinės mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija 466 Eur, bet į pajamas neįskaičiuojami vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokos, priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus: (25 proc. – kai šeimoje du suaugę augina ir (ar) globoja 1–2 vaikus; 35 proc. – kai vienas suaugęs augina ir (ar) globoja 1–2 vaikus).
