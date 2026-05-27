Paaiškėjo, ar Registrų centro vadovas gavo išeitinę ir koks jo atlyginimas

Primename, kad praėjusį penktadienį Generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų RC nekilnojamojo turto registro duomenų. Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje.
Tuo metu iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas pirmadienį teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje, tačiau galimybes pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Jis teigė, kad apie situaciją iškart informuota ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybė, Nacionalinis krizių valdymo centras.
Pasitraukęs „Registrų centro“ vadovas tikisi, kad sektorius padarys išvadas: kalbame apie edukaciją
Pasirodžius informacijai apie galimą duomenų nutekinimą, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ragino RC vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Pirmadienį jis pranešė paliekantis pareigas. Internetinėje RC svetainėje gyventojai nuo pirmadienio vakaro gali pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo nutekinti.
Ar buvo išmokėta išeitinė kompensacija?
Kaip teigė Registrų centro atstovas žiniasklaidai Mindaugas Samkus, A. Jusas iš Registrų centro generalinio direktoriaus pareigų pasitraukė savo noru.
„Tokiu atveju jokia išeitinė išmoka jam nebuvo sumokėta“, – pažymėjo jis.
Šiuo metu laikinai generalinio direktoriaus pareigas eina Registrų centro Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
Vadovų atlyginimai viršija dešimt tūkstančių eurų
Registrų centro skelbiami duomenys rodo, kad įmonėje mokami atlyginimai gerokai viršija šalies vidurkį. 2026 metų pirmąjį ketvirtį generalinio direktoriaus vidutinis mėnesio priskaičiuotas darbo užmokestis siekė 12 815 eurų bruto.
Palyginus su 2025 metų vidurkiu, kuris sudarė 11 008 eurus, o už 2024 metų veiklos rezultatus generaliniam direktoriui papildomai buvo apskaičiuota vidutinė mėnesinė 1 325 eurų kintamoji atlygio dalis, matyti, kad atlygis augo.
Ne mažesniais atlyginimais gali pasigirti ir aukščiausio lygmens padalinių vadovai.
Jų vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2026 m. pirmąjį ketvirtį siekė 8 586 eurus bruto. 2025 metais šios grupės vadovų atlyginimų vidurkis sudarė 8 167 eurus, o papildoma kintamoji atlygio dalis – dar 1 126 eurus per mėnesį.
Vidurinio lygmens vadovų vidutinis darbo užmokestis pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 5 157 eurus. Praėjusiais metais jis sudarė 5 090 eurų, o kintamoji atlygio dalis – 451 eurą.
Žemesnio lygmens vadovams šiemet mokėta vidutiniškai po 3 204 eurus bruto per mėnesį. Tai šiek tiek daugiau nei 2025 metais, kai šios pareigybių grupės vidutinis darbo užmokestis siekė 3 033 eurus, o papildoma vidutinė kintamoji atlygio dalis sudarė 270 eurų.
Didžiausią Registrų centro darbuotojų dalį sudarančių specialistų ir kitų darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2026 metų pirmąjį ketvirtį pasiekė 2 575 eurus bruto. 2025 metais šios grupės atlyginimų vidurkis buvo 2 465 eurai, o vidutinė kintamoji atlygio dalis siekė 163 eurus per mėnesį.
