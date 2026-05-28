Grynųjų gerbėjai Seime: šimtai tūkstančių eurų namuose jiems visai įprasta

2026 m. gegužės 28 d. 08:26
Jungtinės penkių redakcijų žurnalistų komandos iš LRT Tyrimų skyriaus, „Sienos“, „Redakcijos“, „15min“ ir „Delfi“ surinkti duomenys atskleidžia, kad vos saujelė politikų ir su jais susijusių asmenų grynaisiais pinigais laiko daugiau kaip du milijonus eurų, skelbia LRT.
Daugiau kaip pusė šios sumos priklauso „Nemuno aušros“ atstovams. Šios partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis, kaip rašo LRT, yra sukaupęs grynaisiais net 214 tūkst. eurų.
Tačiau kur kas daugiau grynųjų turi kitas „Nemuno aušros“ atstovas Robertas Puchovičius – beveik 456 tūkst. eurų, skelbiama jungtiniame tyrime.
„Aušrietis“ Aidas Gedvilas, kaip prieš mėnesį paskelbė žurnalistinių tyrimų centras „Siena“, grynaisiais sukauptus 175 tūkst. eurų vadina finansine pagalve.

Anksčiau Darbo partijai priklausęs Seimo nario Dainiaus Varno patarėjas Kastytis Masalskas iš viso santaupų 2024 m. deklaravęs beveik pusę milijono, o iš jų apie 260 tūkst. eurų grynaisiais, rašoma tyrime.
Žymią pinigų sumą grynaisiais – 153 tūkst. eurų – 2024 m. deklaravo Seimo nario Igno Vėgėlės žmona Lina Vėgėlienė, skelbia LRT.
Pats politikas gerokai didesnes savo santaupas laiko banke.
