Paaiškino, ką reiškia politikų sukauptos didžiulės grynųjų sumos: „Tam tikras rizikos faktorius“

Daugiau kaip pusė iš šio dešimtuko yra arba buvo susiję su partija „Nemuno aušra“. Jos lyderis Remigijus Žemaitaitis su savo pavaduotoju Robertu Puchovičiumi grynaisiais laiko beveik 670 tūkst. eurų.
R. Puchovičius Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) nurodė, kad 2024 metais turėjo 455,9 tūkst. eurų, visi šie pinigai deklaruoti tik grynaisiais. Tuo metu buvusio „aušriečio“, vėliau pas demokratus išėjusio parlamentaro Dainiaus Varno patarėjas Kastytis Masalskas deklaravo tais metais grynaisiais laikęs 259,8 tūkst. eurų. R. Žemaitaitis nurodė, kad 2024-aisiais turėjo 277, 7 tūkst. eurų santaupų.
Ketvirtas dešimtuke – socialdemokratas Seimo narys Ramūnas Vyžintas. 2024-aisiais politiko turimi grynieji sudarė 205 tūkst. eurų, banke jis laikė tik beveik 3,8 tūkst. eurų. „Aušriečio“ parlamentaro Tomo Domarko patarėju Seime ir Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje dirbantis Vidas Karolis nuo 2021 metų kasmet deklaruoja grynaisiais laikantis 200 tūkst. eurų.
„Aušrietis“ Seimo narys Aidas Gedvilas nurodė, kad jo grynaisiais turimos lėšos sudaro 175 tūkst. eurų, o banke guli 10 tūkst. eurų. Parlamentaro Igno Vėgėlės žmona Lina deklaravo, kad 2024-aisiais turėjo 153 tūkst. eurų grynųjų pinigų ir nurodė, jog banke pinigų apskritai nelaiko. Seimo nario, „Nemuno aušros“ atstovo Kęstučio Biliaus patarėja Eugenija Neverdauskienė deklaravo, kad 2024 metais grynaisiais turėjo 137 tūkst. eurų.
Prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Donatas Augulis deklaravo tokiu būdu laikantis 130 tūkst. eurų. Mišrioje Seimo narių grupėje dirbantis parlamentaras Artūras Zuokas deklaravo, kad 2024 metais turėjo 133,9 tūkst. eurų santaupų, iš jų 120 tūkst. eurų – grynieji pinigai.
Didelės grynųjų sumos – tam tikras rizikos faktorius
VMI viršininkės pavaduotojo Martyno Endrijaičio teigimu, didelės sumos grynaisiais gali rodyti tam tikras rizikas.
„Pats faktas, kad asmuo disponuoja daug grynųjų pinigų ir tai didelė suma, virš 100 tūkstančių eurų ar didesnė, tiek tarptautinėje, tiek nacionalinėje praktikoje tai kaip raudona lemputė, kaip tam tikras rizikos faktorius“, – teigė jis.
Daugiausiai pinigų grynaisiais laikantis R. Puchovičius tikino, kad ši suma susikaupė per daug metų iš parduoto turto ir dividendų.
Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderio R. Žemaitaičio santaupos 2022 m. paaugo apie 100 tūkst. eurų, iš jų – 81,5 tūkst. eurų išaugo turimi grynieji. Pats politikas tikino, jog pinigus jis gavo iš tais metais mirusio tėvo.
2018-aisiais R. Žemaitaitis už 60 tūkst. eurų pardavė namą Šilutės rajone ir netrukus už 170 tūkst. eurų įsigijo butą Vilniaus centre. Jis nurodė, kad butą pirko su paskola, tačiau jo deklaracijoje už tuos metus paskolų suma paaugo tik 3 tūkst. eurų. Maža to, net ir po tokio pirkinio jis nurodė savo santaupas paauginęs 50 tūkst. eurų.
VMI pateiktais duomenimis, nuo 2015 iki 2024 metų R. Žemaitaičio santaupos išaugo beveik 180 tūkst. eurų, o grynaisiais laikoma suma – 132,2 tūkst. eurų.
Tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ yra skelbęs, kad atitinkamą sumą grynaisiais A. Gedvilas deklaruoja metai iš metų.
Tuo metu A. Zuoko „BNA Grupė“ turi 1,6 mln. eurų nepaskirstyto pelno, o politikas iš jos skolinasi nemažas sumas – nuo 255 tūkst. iki 500 tūkst. eurų.
VMI kiekvienais metais viešai skelbia politikų, valstybės tarnautojų ir jų artimųjų turto deklaracijas. Jose atsispindi santaupos, tačiau nėra išskiriama, kokią dalį šių lėšų sudaro grynieji pinigai.
ELTA primena, kad „Nemuno aušra“ siūlė tris kartus – iki 15 tūkst. eurų – didinti atsiskaitymų grynaisiais ribą.