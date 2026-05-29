„Vilniaus vandenys“ daliai klientų mažina mėnesinį mokestį: kam pasisekė

Mėnesiniu mokesčiu yra vadinama geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio paslaugų kaina.
Individualių namų gyventojams mėnesinis mokestis nuo 2026 metų liepos 1 dienos sumažės nuo 0,68 Eur iki 0,53 Eur (su PVM). Bendrijų ir daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams, kurių apskaitos prietaisai įrengti bendrijos įvade, mokestis mažės nuo 1,15 Eur iki 1,06 Eur (su PVM). Daugiabučių namų gyventojams, turintiems individualius apskaitos prietaisus, sumažės nuo 0,85 Eur iki 0,68 Eur (su PVM).
Taip pat nuo liepos mėnesinis mokestis keisis ir įmonėms: jis vidutiniškai padidės 7 procentais arba apie 0,1 Eur (su PVM), priklausomai nuo įmonės naudojamo apskaitos prietaiso diametro. Detali informacija apie mėnesinio mokesčio įkainį pagal apskaitos prietaiso diametro dydį „Vilniaus vandenų“ verslo klientams pateikiama įmonės interneto svetainėje ir mokėjimo pranešimuose.
Mėnesinio mokesčio įkainis vilniečiams ir rajonų, kuriuos aptarnauja „Vilniaus vandenys“, gyventojams ir toliau išlieka vienas žemiausių Lietuvoje. Pasak bendrovės Klientų aptarnavimo tarnybos vadovo Martyno Augaičio, kiekvienais metais bendrovė vertina situaciją ir peržiūri mėnesinį mokestį klientams. Šiais metais, nepaisant augančių veiklos sąnaudų, „Vilniaus vandenims“ pavyko daliai klientų sumažinti mėnesinio mokesčio įkainį.
„Tam įtakos turėjo nuoseklus veiklos efektyvinimas ir vienas reikšmingiausių pastarųjų metų skaitmenizavimo projektų – išmaniųjų apskaitos prietaisų diegimas. Jau pakeitėme 68 procentus vandens skaitiklių išmaniaisiais. Jie leidžia tiksliau fiksuoti vandens suvartojimą ir automatiškai perduoti duomenis į apskaitos sistemą, o tai padeda sumažinti veiklos sąnaudas, gerina klientų patirtį ir atsispindi mėnesiniame mokestyje. Tuo pat metu siekiame išlaikyti nuoseklias investicijas į infrastruktūros atnaujinimą ir modernizavimą, siekdami užtikrinti paslaugų patikimumą ir dar aukštesnę kokybę mūsų klientams“, – sako M. Augaitis.
Atnaujinti mėnesinio mokesčio įkainiai „Vilniaus vandenų“ klientus pasieks kartu su sąskaitomis už liepos mėnesį.
Apie „Vilniaus vandenis“
„Vilniaus vandenys“ tiekia geriamąjį vandenį ir tvarko nuotekas daugiau nei 600 tūkst. gyventojų Vilniuje bei Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonuose. Bendrovės akcininkai yra Vilniaus miesto (85,10 proc.), Vilniaus (6,38 proc.), Švenčionių (5,99 proc.) ir Šalčininkų (2,53 proc.) rajonų savivaldybės. Per parą gyventojams patiekiama 99 tūkst. kub. metrų geriamojo vandens – tai yra maždaug ketvirtadalis viso Lietuvoje išgaunamo ir suvartojamo geriamojo vandens ir išvaloma 116 tūkst. kubinių metrų nuotekų, kas sudaro beveik trečdalį visos šalies nuotekų.