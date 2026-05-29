Įsiminkite šias dienas: „Sodra“ skelbia, kada birželį sulauksite išmokų ir pensijų

Vaiko priežiūros – birželio 15 d.; nedarbo: birželio 19 d.; vaiko išlaikymo: birželio 22 d.
Šalpos: per kredito įstaigas – birželio 12 d.; pristatymas į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausida“) – birželio 10–26 d.; atsiėmimas Lietuvos pašte – birželio 10–26 d.
Pensijų anuitetų – birželio 26 d.; išankstinės senatvės pensijos: birželio 19 d.
Ligos: per 17 d. d. nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Motinystės – per 17 d. d. nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo; tėvystės – per 5 d. d. nuo tėvystės atostogų pabaigos.
Ilgalaikio darbo: per 10 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos.
Pensijų mokėjimo kalendorius
Atkreipkite dėmesį:
- Jeigu pensija Jums paskirta iki 2012 m. vasario 29 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
- Jeigu pensija Jums paskirta po 2012 m. kovo 1 d., arba 2011 m. kovo mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo mokama 27–28 dienomis, – pensija mokama nuo 13 (tryliktos) iki 21 (dvidešimt pirmos) mėnesio dienos;
- Jeigu pensija Jums paskirta po 2024 m. kovo 1 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
Jeigu socialinio draudimo pensija Jums mokama 7–12 mėnesio dienomis, birželio mėnesį jos mokamos:
Swedbank
- Akmenės r., Alytaus r., Anykščių r., Biržų r., Druskininkų, Ignalinos r., Jonavos r., Joniškio r., Jurbarko r., Marijampolės, Palangos m., Panevėžio r., Panevėžio m., Radviliškio r., Šalčininkų r., Širvintų r., Šiaulių r., Šiaulių m., Trakų r., Visagino, Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – birželio 10 d.
- Kaišiadorių r., Kauno r., Kauno m., Klaipėdos r., Klaipėdos m., Kėdainių r., Lazdijų r., Prienų r., Šakių r., Varėnos r., Vilkaviškio r. gyventojams – birželio 11 d.
- Kelmės r., Kretingos r., Kupiškio r., Mažeikių r., Molėtų r., Pakruojo r., Pasvalio r., Plungės r., Raseinių r., Rokiškio r., Skuodo r., Šilutės r., Šilalės r., Švenčionių r., Tauragės r., Telšių r., Ukmergės r., Utenos r., Zarasų r. gyventojams – birželio 12 d.
Artea (Šiaulių bankas)
- Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų, Joniškio r., Kelmės r., Lazdijų r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šalčininkų r., Šiaulių m., Šiaulių r., Širvintų r., Trakų r., Varėnos r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – birželio 9 d.
- Klaipėdos apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Akmenės r., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kėdainių r., Švenčionių r., Ukmergės r., Visagino gyventojams – birželio 10 d.
- Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Tauragės apskr., Raseinių gyventojams – birželio 11 d.
Luminor (buvęs DnB)
- Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – birželio 9 d.
- Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r. gyventojams – birželio 10 d.
- Panevėžio apskr., Utenos apskr., Švenčionių r., Ukmergės r., Visagino gyventojams – birželio 11 d.
SEB
- Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – birželio 9 d.
- Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Utenos apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Švenčionių r., Ukmergės r., Visagino gyventojams – birželio 10 d.
Urbo bankas, Citadele, Luminor (buvęs Nordea) – visose apskrityse – birželio 10 d.
Kitos kredito, mokėjimo įstaigos – visose apskrityse – birželio 10 d.
- Jeigu socialinio draudimo pensija Jums mokama po 13 mėnesio dienos, šį mėnesį jos mokamos:
- Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – birželio 15 d.
- Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kėdainių r., Kauno m., Kauno r., Prienų r. gyventojams – birželio 16 d.
- Klaipėdos apskr., Panevėžio apskr., Šiaulių apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Raseinių r., Švenčionių r., Ukmergės r., Visagino gyventojams – birželio 17 d.
Pensijų pristatymas į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausidas“) – birželio 10–26 d.
Pensijų atsiėmimas Lietuvos pašte – birželio 10–26 d.