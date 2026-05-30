Grynieji ar banko kortelė: gyventojai atsakė, kaip jiems atsiskaityti patogiausia

Apklausos duomenimis, daugiausia grynaisiais pinigais kasdieną atsiskaito 25 proc. apklaustųjų, o skaitmenines pinigines kaip dažniausią atsiskaitymo būdą naudoja 15 proc. gyventojų.
Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad 18–25 m. amžiaus grupėje skaitmeninėmis piniginėmis atsiskaito 44 proc., o kortele – 41 proc. gyventojų. Tuo metu grynieji jauniausiųjų grupėje nebėra įprastas atsiskaitymo būdas – juos dažniausiai renkasi 8 proc. respondentų.
Tuo metu vyresnio amžiaus grupėse skaitmeninės piniginės yra naudojamos rečiau, o grynieji pinigai – dažniau. Pavyzdžiui, 56 m. ir vyresnių apklaustųjų grupėje dažniausias atsiskaitymo būdas yra banko kortelė (51 proc.) ir grynieji pinigai (41 proc.), o skaitmeninėmis piniginėmis naudojasi 3 proc. apklaustųjų.
Pensinio amžiaus grupėje 50 proc. apklaustųjų dažniausiai teigė atsiskaitantys grynaisiais pinigais, o 48 proc. – fizine kortele.
Be to, regionuose fizinė kortelė naudojama beveik taip pat dažnai kaip sostinėje, tačiau skiriasi kitų atsiskaitymo priemonių pasirinkimas. Apklausos rezultatai rodo, kad kaimo vietovėse grynuosius pinigus dažniausiai renkasi 33 proc. gyventojų, o Vilniuje – 13 proc. Tuo metu sostinėje populiaresnės skaitmeninės piniginės, kurias kaip pagrindinį atsiskaitymo būdą nurodė 24 proc. apklaustųjų.
„Tai rodo, kad skaitmeniniai mokėjimai greičiau prigyja didmiesčiuose. Vilniuje tam įtakos gali turėti ir jaunesnė gyventojų struktūra, ir intensyvesnis kasdienis ritmas – daugiau paslaugų, kavinių, prekybos vietų, viešojo transporto“, – pranešime teigia „Urbo“ banko Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška.
Taip pat pastebėta, jog grynųjų poreikis yra mažesnis daugiau uždirbančių gyventojų grupėje. Apklausos duomenimis, iki 500 eurų uždirbančių gyventojų grupėje grynuosius renkasi 34 proc., o tarp gaunančių daugiau nei 1,5 tūkst. eurų – 18 proc.
Tuo metu ketvirtadalis daugiausia uždirbančių gyventojų teigė kasdieniams atsiskaitymams dažniausiai naudojantys skaitmenines pinigines.
„Urbo“ banko užsakymu apklausą šių metų balandžio 18–28 d. atliko bendrovė „Spinter tyrimai“. Joje dalyvavo 1 021 respondentas nuo 18 iki 75 metų amžiaus.