Uostamiestyje veikiančioje pašarų galvijams prekybos įmonėje „Biomin Lietuva“ keturiems darbuotojams išmokėta vidutiniškai po 21,4 tūkst. eurų iki mokesčių, rodo vieši „Sodros“ duomenys. Tai yra šeštas pagal dydį algų vidurkis balandį.
Bendrovė priklauso Austrijos „Biomin“, kuri veikia 70-yje pasaulio valstybių, o vien žemės ūkio sektoriuje jos eksporto vertė 2024 metais siekė 16,9 mlrd. eurų.
Klaipėdoje veikianti „Biomin Lietuva“ per praėjusius metus trečdaliu padidino pardavimus ir gavo 3,1 mln. eurų pajamų bei uždirbo beveik 74 tūkst. eurų grynojo pelno.
Išskirtinė Japonijos jūrinių konteinerių gabenimo kompanijos „Ocean Network Express“ atstovė Klaipėdoje – įmonė „Transocean Lietuva“ šešiems savo darbuotojams išmokėjo po 15 tūkst. eurų. Tarp geriausias algas balandį mokėjusių darbdavių ši uostamiesčio bendrovė buvo 32-a.
Visas uostamiesčio įmonės akcijas kontroliuoja Estijoje registruota „Transocean Eesti“.
Žuvies produktais prekiaujančioje Gargždų įmonėje „Fish Line“ atlyginimų vidurkis siekė 14,7 tūkst. eurų iki mokesčių (35 vieta). Šioje vieno Lietuvos piliečio kontroliuojamoje bendrovėje balandį dirbo 5 žmonės.
Į didžiausias algas mokėjusių šalies darbdavių 50-uką taip pat pateko Klaipėdos laivų klasifikavimo, inspektavimo ir techninės priežiūros bendrovė „DNV Lithuania“, kurioje dirba 11 darbuotojų. Jiems vidutiniškai išmokėta po 12,4 tūkst. eurų.
Šis verslas priklauso Norvegijos „DNV“.
Atlyginimų vidurkiai Lietuvoje skaičiuojami įvertinus visą ir ne visą kalendorinį mėnesį dirbusių žmonių draudžiamąsias pajamas.
Lietuvoje didžiausią vidutinę algą – 55,8 tūkst. eurų – balandį mokėjo likviduojama finansinių paslaugų bendrovė „GPS Capital Markets Europe“, kuri šiuo metu jau neturi darbuotojų. Kriptoturto įmonės „Humbility“ 45 darbuotojų atlyginimų vidurkis siekė 40,3 tūkst. eurų, finansinių technologijų bendrovės „PayRay“ 12 įdarbintų žmonių – 30,8 tūkst. eurų.