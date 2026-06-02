Grynųjų pinigų gynėjams – šaltas dušas: Seimas atmetė svarbų siūlymą

Antradienį tokią „Nemuno aušros“ frakcijos nario Karolio Neimanto iniciatyvą po pateikimo palaikė 29 Seimo nariai, 25 buvo prieš, 18 parlamentarų susilaikė. Nepaisant tokio balsavimo rezultato, Seimas dar suteikė galimybę iniciatoriams projektą tobulinti.
Per referendumą planuota piliečių paklausti, ar jie pritaria, kad Konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais.
„Grynųjų pinigų naudojimo ribojimas gali turėti neigiamą poveikį tam tikroms visuomenės grupėms, ypač vyresnio amžiaus asmenims, regionuose gyvenantiems žmonėms bei skaitmeninių paslaugų prieinamumo stokojantiems asmenims“, – teigiama nutarimo projekte.
Susiję straipsniai
Jame pabrėžiama, kad nuosavybės teisė yra viena iš pamatinių žmogaus teisių, kurios įgyvendinimas apima teisę laisvai disponuoti turimu turtu, įskaitant pinigines lėšas.
Projektą inicijavę parlamentarai pabrėžia „piliečių teisę tiesiogiai spręsti svarbiausius valstybei klausimus, galinčius turėti įtakos dabartinės ir ateities kartų gyvenimo kokybei bei ekonominėms laisvėms“.
Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos nario K. Neimanto parengtą projektą savo parašais parėmė 57 įvairioms frakcijoms priklausantys parlamentarai.
Kaip numato konstitucinis Referendumo įstatymas, siūlymą paskelbti referendumą turi teisę pateikti parlamentui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė. Sprendimą dėl šio siūlymo priima Seimas.
Patariamasis referendumas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašą. Jei referendumui pateiktam sprendimui pritarė ne mažiau kaip pusė jame dalyvavusių piliečių, jų pareikštos valios įgyvendinimo klausimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo galutinių referendumo rezultatų paskelbimo turi būti apsvarstytas Seime.
ELTA primena, kad balandį mėnesį Seimas pradėjo svarstyti parlamentarų grupės iniciatyvą kartu su 2027 m. vyksiančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimais surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo Konstitucijoje. Tai numatantį nutarimo projektą pateikė Mišrios Seimo narių grupės narys Vytautas Sinica.
Jei Seimas pritartų, per patariamąjį referendumą piliečių būtų paklausta, ar jie sutinka, kad „Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės“.