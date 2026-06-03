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Įspėja: rudenį gali tekti grįžti prie visiems gyventojams skausmingų mokesčių

2026 m. birželio 3 d. 18:15
Lrytas Premium nariams
Prasidėjus vasarai ir politiniam sezonui Lietuvoje artėjant prie pabaigos, ekspertai prognozuoja, kad jau rudenį valdantieji bus priversti sugrįžti prie sudėtingų mokestinių klausimų.
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