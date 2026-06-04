ESO klientams – naujovė: paaiškino, kaip viskas veiks

„Kibernetinio saugumo reikalavimai nuolat auga, todėl nuosekliai stipriname klientų paskyrų apsaugą. Dviguba autentifikacija yra plačiai taikoma papildoma saugumo priemonė, kuri padeda geriau apsaugoti klientų paskyras ir jose esančius duomenis nuo neteisėtos prieigos“, – sako ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.
Dvigubos autentifikacijos sprendimas diegiamas įgyvendinant Europos Sąjungos NIS2 direktyvos nuostatas, kuriomis siekiama stiprinti svarbių paslaugų teikėjų informacinių sistemų saugumą.
Prisijungimo procesas nesikeis, tačiau atsiras papildomas saugumo patvirtinimas. Klientui jungiantis prie paskyros ir savitarnoje įvedus savo el. pašto adresą bei slaptažodį, į nurodytą el. pašto adresą bus išsiųstas vienkartinis prisijungimo kodas. Jį įvedus ESO savitarnoje, bus galima prisijungti prie paskyros. Kodas galios 15 minučių.
„Agroambasadoriai“: kodėl sėkmė ūkyje prasideda nuo tyrimų, o ne nuo sėkmės?
R. Juodkienė pažymi, kad pokytis aktualus klientams, kurie prisijungimui prie ESO savitarnos naudoja el. pašto adresą, tačiau ypatingą dėmesį turėtų atkreipti verslo klientai, jei prie vienos įmonės savitarnos paskyros jungiasi keli darbuotojai.
Nuo birželio 17 d. prisijungti prie ESO savitarnos paskyros galės tik tie asmenys, kurie turės prieigą prie paskyrai priskirto el. pašto adreso ir galės gauti vienkartinį prisijungimo kodą.
Susiję straipsniai
„Praktikoje būna atvejų, kai įmonės savitarnos paskyra registruota vieno asmens, pavyzdžiui, vadovo, elektroninio pašto adresu, bet prie jos jungiasi keli darbuotojai – buhalteriai, administratoriai. Informuojame apie pokyčius iš anksto, kad klientai galėtų pasirūpinti, jog visi asmenys, kuriems tai būtina, turėtų prieigą prie vienkartinių prisijungimo kodų“, – sako R. Juodkienė.
ESO rekomenduoja klientams iš anksto pasirūpinti, kad su paskyra susietas el. pašto adresas būtų aktyvus, o jungiantis keliems naudotojams – jiems visiems pasiekiamas, kad jie gautų ir galėtų įvesti autentifikacijos kodą.
ESO primena, kad papildomas savitarnos teises galima suteikti ir kitiems naudotojams, sukuriant jiems atskiras prieigas. Instrukciją, kaip prie savitarnos pridėti papildomą naudotoją, galima rasti ESO puslapyje.
Jei klientas prie ESO savitarnos paskyros jungiasi su nebeaktualiu ar šiuo metu nenaudojamu el. pašto adresu, elektroninio pašto adresą reikėtų pakeisti į aktualų ir naudojamą. Instrukciją, kaip tai padaryti, irgi galima rasti ESO puslapyje. Užtikrinant sklandų prisijungimą rekomenduojama tai padaryti dar iki birželio 17 d.