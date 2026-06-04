Šiems gyventojams skirs papildomų lėšų saulės elektrinių ir kaupiklių paramai

„Praėjusiais metais pradėta nauja Energetikos ministerijos inicijuota paramos priemonė didinti gyventojų energetinę nepriklausomybę sulaukė didelio susidomėjimo. Paramos priemonė suteikia galimybę gyventojams, susiduriantiems su ESO tinklo apribojimais, įsirengti saulės elektrinę ir elektros energijos kaupimo įrenginį savo namuose, kai leistina į tinklą atiduodama galia neviršija 1 kW. Paramos priemonę administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA)“, – teigiama pranešime.
Skelbiama, jog pilotiniam kvietimui šiemet papildomai skirta 10,13 mln. eurų – bendra kvietimo suma padidėjo nuo 5,3 mln. iki 15,43 mln. eurų. Paraiškų skaičiui pasiekus visą numatytą finansavimo apimtį, nuo balandžio 28 d. buvo sudaromas rezervinis sąrašas, kurio paraiškų vertė šiuo metu siekia apie 6,8 mln. eurų.
„Siekdama užtikrinti, kad parama pasiektų ir rezerviniame sąraše esančius gyventojus, Energetikos ministerija skiria papildomus 6,9 mln. eurų. Šios lėšos bus nukreiptos gyventojams, kurie jau yra įsirengę saulės elektrines ir elektros energijos kaupimo įrenginius bei pateikę paraiškas paramai gauti. Atsižvelgiant į tai, kad rezerviniame sąraše esančių paraiškų finansavimo poreikis siekia beveik visą skiriamą sumą, APVA (…) birželio 5 d., 16 val., stabdys rezervinio sąrašo formavimą ir galimybę teikti paraiškas finansavimui gauti“, – nurodo ministerija.
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Finansavimas skiriamas įsirengiant ne mažesnę nei 5 kW galios saulės elektrinę ir ne mažesnės nei 10 kWh talpos elektros energijos kaupimo įrenginį su ne didesne kaip 1 kW leistina generuoti į tinklą galia. Gyventojai gali savo lėšomis įsirengti ir didesnės galios ar talpos įrangą, tačiau parama bus mokama tik už nurodytą galią ir talpą.
Skiriamas paramos dydis priklauso nuo kaupimo įrenginio technologijos: įsirengus 5 kW saulės elektrinę su 10 kWh ličio geležies fosfato kaupimo įrenginiu skiriama 5 012 eurų, o pasirinkus ličio jonų technologiją – 4 572 eurai.
Atskirai tik saulės elektrinė arba tik elektros energijos kaupimo įrenginys nėra finansuojami.