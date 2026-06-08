„Brolis Group“ įkūrėjai nepašykštėjo: štai kokia įspūdinga suma bus skirta universiteto fondui

Pranešime skelbiama, jog įnašas papildys neapribotos paskirties kapitalą, kurio investicijų grąža skiriama talentingiems VU ankstyvosios karjeros mokslininkams finansuoti.
Anot VU fondo direktoriaus Justino Noreikos, daugiau nei 20 mln. eurų investicinį portfelį valdantis neliečiamojo kapitalo fondas po naujos paramos padidins neapribotos paskirties kapitalo dalį iki 5 mln. eurų. Daugiau nei 15 mln. eurų tuo metu valdoma apribotos paskirties vardiniuose ir padalinių subfonduose.
Iš neapribotos kapitalo dalies investicijų grąžos nuo 2020 m. kasmet finansuojami pripažintos tarptautinės patirties turintys ankstyvosios karjeros mokslininkai. Per 2–3 metus jiems dalimis išmokama skatinamoji stipendija, kurios bendra suma siekia 30 tūkst. eurų.
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J. Noreika teigia, kad papildomas finansavimas sudaro palankesnes sąlygas į Lietuvą pritraukti talentingus tyrėjus.
Nuo 2020 m. VU fondas jau finansavo 17 Lietuvos ir užsienio mokslininkų, dirbančių ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse, kurių daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virdžinijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose universitetuose.
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Brolis SemiconductorsVizbaraiVilniaus universitetas (VU)
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