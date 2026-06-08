Atostogoms pinigų negailės: kai kurie gyventojai nusiteikę gerai paišlaidauti

Apklausos duomenimis, 27 proc. lietuvių vasaros atostogoms planuoja skirti nuo 500 eurų iki 1 tūkst. eurų, dar beveik ketvirtadalis (23 proc.) apklaustųjų nurodė skirsiantys 200–500 eurų biudžetą.
Tuo metu 1–2 tūkst. eurų poilsiui nusimatę 14 proc. gyventojų, daugiau nei 2 tūkst. eurų – 4 proc. Taip pat apklausos rezultatai parodė, kad maždaug kas aštuntas lietuvis dar nėra suplanavęs vasaros poilsio biudžeto, o kas dešimtas visai neplanuoja atostogauti.
Pasak „Urbo“ banko Verslo tarnybos direktoriaus Juliaus Ivaškos, atostogoms dažniausiai rekomenduojama skirti apie 5–10 proc. metinių pajamų.
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„Atostogos neturėtų būti spontaniškas pirkinys, po kurio tektų iš naujo dėlioti mėnesio biudžetą. Jeigu žmogus uždirba šių metų vidutinį atlyginimą – apie 1,4 tūkst. eurų į rankas – jo metinės pajamos siekia maždaug 17,2 tūkst. eurų. Tokiu atveju 5–10 proc. ir siektų maždaug 860–1,7 tūkst. eurų“, – pranešime teigia J. Ivaška.
Tyrimo duomenimis, mažiausias pajamas (iki 500 eurų per mėnesį) gaunančiųjų grupėje atostogauti neplanuoja beveik penktadalis, o daugiau nei pusė vasaros poilsiui ketina skirti ne daugiau nei 500 eurų. Vis dėlto pastebėta, kad mažesnės pajamos nebūtinai reiškia visišką poilsio atsisakymą. Pavyzdžiui, tarp bedarbių neatostogauti planuoja 14 proc., o didžiausia jų dalis – 35 proc. – atostogoms taip pat numato skirti 200–500 eurų biudžetą.
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Tuo metu tarp didžiausias pajamas gaunančių gyventojų 40 proc. atostogoms planuoja skirti daugiau nei 1 tūkst. eurų.
„Urbo“ banko užsakymu šių metų balandžio 18–28 d. apklausą atliko bendrovė „Spinter tyrimai“. Apklausoje dalyvavo 1 021 respondentas nuo 18 iki 75 metų amžiaus.