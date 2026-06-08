Galima šiek tiek atsikvėpti: kainos ne tik nustojo augti, bet ir šiek tiek smuktelėjo

Teigiama, jog daugiausia tam įtakos turėjo dyzelino, atostogų išvykų, šilumos energijos, šviežių ar atšaldytų vaisinių daržovių, buityje naudojamų valymo ir priežiūros priemonių, kitų asmeninių transporto priemonių degalų, elektros energijos, keleivių vežimo oro transportu paslaugų, šokolado, kakavos ir maisto produktų iš kakavos kainų sumažėjimas.
Tuo metu brango benzinas, viešbučiai, moteliai, užeigos namai ir panašios apgyvendinimo įstaigų paslaugos, kiaušiniai, vaistai, vakcinos ir kiti vaistiniai preparatai, kitos trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekės, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūra ir remontas, kiti asmens priežiūros prietaisai, reikmenys ir priemonės, gaminiai, skirti gyvūnams augintiniams ir kitiems namų ūkio gyvūnams, spiritiniai gėrimai ir likeriai, gaminiai iš mėsos, subproduktai kainų padidėjimas.
Agentūra skaičiuoja, jog vartojimo prekių kainos sumažėjo 0,2 proc., paslaugų kainos padidėjo 0,1 proc. Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos vartojimo prekių ir paslaugų kainos savo ruožtu sumažėjo 0,8 proc., rinkos kainos beveik nepasikeitė.
Netrukus brangs visuomeninė elektra ir dujos: atsakė, kas tai lėmė
2026 m. gegužę, palyginti su balandžiu, būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro kainų sumažėjimą 1,1 proc. nulėmė skystojo kuro (8,3 proc.), šilumos energijos (3,7 proc.), elektros energijos (1,6 proc.) kainų sumažėjimas. Tiesa, padidėjo kietojo kuro (1,3 proc.), nuomininkų mokamų faktinių nuomos įmokų už pagrindinę gyvenamąją vietą paslaugų (0,4 proc.) kainos.
Maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos tuo metu sumažėjo 0,4 proc. Skaičiuojama, kad labiausiai atpigo alyvuogių aliejus (4,5 proc.), ledai (4,1 proc.), šokoladas, kakava ir maisto produktai iš kakavos (2,9 proc.), grūdų dribsniai pusryčiams (2,1 proc.), pienas (1,9 proc.), negyvūninės kilmės pienas (1,5 proc.).
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Labiausiai pabrango kiaušiniai (9 proc.), švieži kaulavaisiai (5,7 proc.), kakavos gėrimai (5,2 proc.), švieži citrusiniai vaisiai (5,1 proc.), bulvės (3,4 proc.), vaisių ir daržovių sultys (1,9 proc.).
Rekreacijos, sporto ir kultūros prekių ir paslaugų kainų sumažėjimą 1,2 proc. nulėmė atostogų išvykų (7,5 proc.), stovyklavimo ir lauko rekreacijos įrenginių (1 proc.), sodininkystės gaminių (0,9 proc.) kainų sumažėjimas bei gaminių, skirtų gyvūnams (3,9 proc.), įvairių spaudinių, sporto įrenginių (po 2,9 proc.) kainų padidėjimas.
Restoranų ir apgyvendinimo paslaugų kainos padidėjo 1,2 proc. Apgyvendinimo paslaugų kainos pakilo 8,5 proc., valgyklų, užkandinių – 1,2 proc.
Sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų kainos pakilo 0,8 proc. Daugiausia padidėjo stacionarinio gydymo paslaugos (3,2 proc.), vaistų, vakcinų ir kitų vaistinių preparatų (1 proc.), bet sumažėjo prevencijos ir apsaugos priemonių (4,2 proc.), imunizacijos paslaugų (1,8 proc.) kainos.
Asmens priežiūros, socialinės apsaugos ir įvairių prekių ir paslaugų kainos pakilo 0,9 proc. Daugiausia pakilo juvelyrinių gaminių taisymo (3,8 proc.), kirpyklų (1,6 proc.), socialinių paslaugų (1,1 proc.) kainos.
Pasak Valstybės duomenų agentūros, vartojimo prekių kainos per metus padidėjo 5 proc., paslaugų kainos – 6,7 proc. Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos kainos per metus padidėjo 6,4 proc., rinkos kainos – 5,4 proc.